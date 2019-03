UTECA denunciará a TVE y FORTA por "sobrepujar" por la Champions

La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ha acusado a TVE y a la FORTA, en donde se agrupan todas las televisiones autonómicas públicas, de estar "dilapidando el dinero público" al pujar con hasta 70 millones de euros al año para hacerse con los derechos de la Champions League.



Para UTECA, la participación de las públicas en la puja, en la que también están presentes algunas cadenas privadas españolas, no sólo demuestra que TVE y la FORTA son "ajenas a la crisis económica y a la falta preocupante de recursos financieros de todas las Administraciones españolas", sino que incumple la Ley que las impide realizar estas prácticas cuando los operadores privados concursan también para emitirlos gratis a los espectadores.



"Contra toda lógica del mercado e ignorando la Ley, TVE y las televisiones públicas autonómicas integradas en FORTA están encareciendo para España el precio de los derechos de retransmisión de la Liga de Campeones de Fútbol (Champions League), al sobrepujar en la subasta que la UEFA está efectuando estos días, y cuyo plazo final de presentación de ofertas acaba el 3 de febrero", señala en un comunicado UTECA.



La asociación, en la que están presentes los operadores privados, ha anunciado que denunciará estas prácticas ante las autoridades competentes y ha recordado que el servicio público al que están obligadas las televisiones públicas consiste en ofrecer aquellos contenidos de interés general que no ofrecen las privadas, "nunca el de sobrepujar para arrebatárselos deslealmente a estas últimas y cargar su coste sobre el contribuyente".



En este sentido, UTECA ha recordado que TVE ha cerrado el 2010 con un déficit de 66 millones de euros y se ha quejado de que ahora "la propia TVE, en alianza con las demás televisiones públicas -otra práctica censurable moralmente y condenable por el Tribunal de Defensa de la Competencia- es capaz de gastarse una cifra equivalente a ese teórico déficit para emitir lo mismo que están dispuestas a emitir las televisiones privadas".



Por último, la asociación considera "inquietante" que los mismos políticos y los jefes del Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas que pregonan austeridad y "adoptan durísimas medidas de ahorro que suponen mucho sacrificio a millones de españoles, estén de brazos cruzados ante estas prácticas de las televisiones públicas y no las impidan". "Es un insulto al ciudadano", concluyen desde UTECA.



Antena 3 y Telecinco mostraron a principios de mes su "interés" en adquirir los derechos para emitir en abierto la Liga de Campeones de Fútbol si se cumplía la condición de que el precio permitiera que fueran rentables, según confirmaron a Europa Press fuentes de ambas cadenas.