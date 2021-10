Úrsula Corberó ha tenido un ascenso meteórico después de su fantástica interpretación de Tokio en 'La Casa de Papel'. Está claro que la actriz ha demostrado el talento que tiene y esto le ha valido para empezar a participar en grandes proyectos internacionales como 'G.I. Joe: Snake Eyes'.

Por el momento, la actriz ya se ha despedido de 'La Casa de Papel', puesto que el rodaje de la serie completa se ha terminado. Eso sí, habrá que esperar hasta el 3 de diciembre para ver la conclusión del robo del Banco de España y descubrir si los planes de El Profesor vuelven a funcionar una vez más.

Pero Úrsula lleva muchos años metida en el mundo de la interpretación, y es que la actriz ya estaba en grandes series a nivel nacional como los éxitos de Antena 3 'Física o Química' y 'La Embajada'. Incluso antes que esto, ella ya trabajaba a nivel regional con algún canal de televisión local en Barcelona.

En una entrevista que ha dado Úrsula en el canal de Youtube de Netflix, ha contado una anécdota sobre la primera vez que la reconocieron por la calle y lo peor fue que se llevó una bronca tremenda por parte de una seguidora: "A los 11, 12 años, hice una serie, también para TV3 donde yo mataba a mi hermano, porque estaba enamorada del otro hermano. Y para estar los dos juntos matábamos al otro hermano, todo en plan malísimo, malísimo".

Y termina contando: "Y me acuerdo que un día iba por el metro con mi madre y las señoras se enfadaban muchísimo conmigo porque era muy mala en la serie. Y fue la primera vez que sentí como que alguien me conocía. Y la señora me decía, 'No hagas eso, eso no se le hace a un hermano eres muy mala'. Y yo en plan explicándole a la señora, 'Pero señora si no soy yo, yo soy actriz', le decía".

