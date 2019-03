Urbaneja cree que habría que 'desterrar' a Vasile

El presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Fernando González Urbaneja, ha asegurado en el Foro de la Nueva Comunicación que el consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, "es un tipo que habría que extrañar de España" por su ideario del negocio televisivo.



Durante una conferencia en este encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, Urbaneja ha dicho que la decisión de Telecinco de ocupar la frecuencia de la extinta CNN+ por el canal Gran Hermano 24 Horas es "como que te saquen los ojos y te meen en los agujeros", y constituye "la metáfora" del modelo televisivo que propugna el empresario italiano.



"Que el personaje este, el Vasile este, sea el que lleve esto, es porque algunos pecados habremos cometido", afirmó. "Un tipo que dice que la medida de la ética la da la audiencia es un tipo que habría que extrañar [desterrar a un país extranjero] de España".



URBANEJA ANALIZA LA 'PRENSA ROSA'

El responsable de la APM también ha criticado en el Foro de Nueva Comunicación la reciente sentencia emitida a favor de la revista 'Qué me dices', en la que el Tribunal Supremo ha concluido que a la prensa rosa no se le puede exigir "una precisión absoluta en su información", porque "posee un componente informativo en el que prima la finalidad de entretenimiento".



Para Urbaneja, ha dicho sobre los redactores de esta sentencia: "No se enteran de lo que dicen". "Es como decirles a los compañeros de la prensa rosa que 'sois unos tontitos que hacéis cosas de baja calidad' (...) Hago una invocación a los jueces para que las sanciones por mala práctica sean disuasorias; no puede ser que un programa que obtiene pingües beneficios por una mala práctica, cinco años después reciba una sentencia estimulante. Apliquemos aquí lo mismo que el Tribunal de la Competencia: que la sanción sea el doble del lucro obtenido".