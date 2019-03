Ubrique se manifiesta contra Telecinco

"Hasta aquí hemos llegado", han pensado en el pueblo gaditano de Ubrique. El Ayuntamiento ha aprobado una declaración institucional en contra de "la imagen distorsionada que algunos medios están dando del municipio", harto de la imagen y la opinión que Telecinco y algunos de los colaboradores de sus programas, según informa la edición digital de 'El Mundo'.



Esta protesta no se queda en solo en esto. A través de las redes sociales, como Facebook, se está convocando a los vecinos a una manifestación el próximo 30 de abril. El evento se llama 'Ubriqueños con acento pero no catetos'. En la información que ofrece la red social se dice: "Debemos apoyar a nuestro pueblo por la imagen que se está dando de él y nuestra gente en determinados programas televisivos y que mejor manera que la de recordar por lo que llegamos a ser 'famosos', por nuestra historia y por el arte de nuestras manos. Somos ubriqueños, que no lugareños, con acento, que no catetos".



La declaración institucional aprobada días atrás por PA, PP y PSOE en el Ayuntamiento de Ubrique fue remitida a Telecinco, que ha tratado sin éxito de obtener las declaraciones del alcalde, Francisco Javier Pérez Cabezas, que sí ha hablado en una radio local. En Onda Jerez RTV, el alcalde se ha mostrado en contra del trato que reciben sus vecinos por parte de la cadena y las descalificaciones de reporteros habituales.



Según recoge 'El Mundo', el malestar es creciente en el pueblo con los reporteros de Telecinco, máxime ante el inminente juicio –este lunes 11- de la 'Operación Karlos', en la Audiencia Provincial de Cádiz, en el que una de las imputadas es María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique y otras personas más como el ex jefe de la policía local ubriqueña, Carlos Carretero, supuesto cabecilla de una trama que falseaba certificados de incapacidad laboral, por ejemplo a la madre de María José Campanario.



MANIFIESTO ANTITELECINCO

El documento corporativo explica que "más de 500 años de historia tiene a la espalda el municipio de Ubrique. Romanos y musulmanes dejaron huella en una localidad que hoy es uno de los pueblos más atractivos de Andalucía al encontrarse entre dos Parques Naturales, los de Grazalema y Alcornocales, por lo que se emplaza en un entorno natural privilegiado que lo convierte en un lugar prácticamente paradisiaco. Su bella fisionomía, como Pueblo Blanco acostado en el manto de una hermosa Sierra, y su inigualable arquitectura popular son argumentos más que suficientes para que sea uno de los municipios más visitados de la provincia de Cádiz, como demuestra el hecho de que reciba casi 100.000 visitantes al año".



"Los ubriqueños y ubriqueñas consideramos que éstas son razones suficientes, además de otras muchas, para que la localidad pueda gozar de un reconocimiento más que merecido. Por ello denunciamos que la presencia de vecinos y vecinas del municipio en determinados programas televisivos, donde sólo se representan a sí mismos y a su manera particular de entender las cosas, deriven en afirmaciones generales sobre el municipio pues se ofrece una imagen irreal, falsa y distorsionada de la sociedad ubriqueña donde entendemos que no se es consciente del daño que como pueblo se nos hace, pues ninguno de ellos representa de manera alguna la idiosincrasia de nuestra gente que a diario lucha por salir adelante con esfuerzo, trabajo, dedicación y tesón".