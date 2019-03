TVE renuncia por segundo año consecutivo a la Gala FAO

Televisión Española lleva mucho tiempo colaborando con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), de manera desinteresada. Durante años, la cadena pública ha venido ofreciendo la tradicional Gala FAO, un telemaratón solidario con el único fin de recaudar fondos para financiar los distintos proyectos que la FAO desarrolla en países de todo el mundo. Sin embargo, el apoyo de TVE hacia esta Organización internacional ha dejado de ser el que era.



Hace dos años Televisión Española decidió no emitir la Gala FAO escudándose en las medidas para la contención del gasto aprobadas tras la incorporación de Alberto Oliart como presidente. A ello hay que sumar que la cadena pública perdió los derechos sobre '¡Mira quién baila!', el formato que servía de base para acoger este macro-espectáculo.



LA GALA FAO RECAUDÓ 2,2 MILLONES EN SU ÚLTIMA EDICIÓN



Así las cosas, en 2008 tuvo lugar la decimosegunda y última edición de la Gala FAO. Cabe recordar que este compromiso solidario logró su recompensa tras batir su propio récord con 2.204.780 euros de recaudación. A pesar de este magnífico resultado Televisión Española no ha querido volver a involucrarse en la organización de este evento, así como tampoco ha manifestado públicamente las razones por las cuáles la Gala FAO ya no tiene su espacio en "la televisión de todos".



En el capítulo de audiencias, la Gala FAO ha conseguido destacar cada año, a pesar de su extensa duración. La última edición anotó una audiencia media superior a los 2 millones en sus más de ocho horas de duración. En 2008, logró incluso mejorar el resultado del año anterior:

Gala FAO 2008 (08/11/2008): 2.077.000 espectadores y 16,5%

Gala FAO 2007 (15/12/2007): 1.952.000 espectadores y 15,6%

Gala FAO 2006 (29/10/2006): 2.737.000 espectadores y 20,9%



DOS AÑOS CONSECUTIVOS SIN GALA FAO



En 2009 Televisión Española insistió en que organizaría la tradicional Gala FAO, sin embargo, finalmente no hubo rastro de este evento. En 2010 la situación ha vuelto a repetirse. Lo llamativo del caso es que en esta ocasión ha sido Enrique Yeves, director de la FAO en España, el que confirmó la celebración de este macro-espectáculo durante el encuentro digital mantenido con los usuarios de RTVE.es.



"Aún no sabemos cuándo va a ser este año [2010] la Gala de la FAO porque como han cambiado la legislación publicitaria en TVE no sabemos qué formato se puede utilizar", respondió Yeves a uno de los internautas. "Estamos hablando con RTVE para ver cómo amoldar la Gala o algún otro tipo de programa a la nueva legislación de RTVE".



Desde entonces nada más se ha vuelto a saber del tema. En octubre, no obstante, TVE llevó a cabo una programación especial enmarcada en la iniciativa "Conciencia2 contra la pobreza". Un formato solidario con el que la televisión pública adaptó sus contenidos para sensibilizar a los espectadores sobre este problema mundial.



IMPOSIBILIDAD DE MOSTRAR LAS MARCAS



La nueva ley de financiación de RTVE, en vigor desde el 1 de enero de 2010, impide que TVE tenga publicidad en sus emisiones. Por ello, la cadena pública no puede utilizar el mismo esquema que empleaba en los telemaratones al no poder nombrar ni mostrar las marcas que colaboran con sus aportaciones. Se trata de un tipo de publicidad que prohíbe la citada Ley, del mismo modo que las series no pueden mostrar en sus créditos finales los logotipos de las marcas que han colaborado en su producción.



Evidentemente ninguna gran marca colabora de manera totalmente desinteresada, mucho menos si su nombre o su marca no puede aparecer en pantalla aunque sea durante unos segundos. Este hecho, provocaría, sin duda, una reducción bastante drástica de la recaudación final, ya que habitualmente son las grandes compañías las que realizan las aportaciones más cuantiosas y en ocasiones de manera escalonada, a fin de que su marca aparezca y sea nombrada en más de una ocasión.



Habrá que esperar, por tanto, para ver si finalmente Televisión Española adapta alguno de sus formatos para celebrar un maratón o una gala solidaria con el objetivo de recaudar fondos para los más necesitados.