TVE hubiera ahorrado hasta 40 millones sin el Mundial de Moto GP

El presidente de la Corporación de Radio Televisión Española, Alberto Oliart, ha reconocido en el Congreso de los Diputados que la cadena pública se hubiera ahorrado 40 millones de euros si hubiera vendido la retransmisión del Mundial de Moto GP la primera vez que lo propuso en el Consejo de Administración y que, por ello, insistió en desprenderse de sus derechos, porque "el ahorro es una obsesión" para él. En su comparecencia en la Comisión Mixta de control parlamentario de RTVE, Oliart ha respondido así a una pregunta del senador del PP, Alfonso Ferrada, en la que además ha especificado que los técnicos de TVE, "tanto el de deportes como el de programas, preferían tener los derechos de la 'Champions League' que los de las motos".



TVE pagará 35 millones anuales entre 2013 y 2015 por cada una de las temporadas de la 'Champions League'. Así, ha reiterado que los técnicos de TVE opinaban que era "el menor mal" vender las motos, incluso después de que la cadena ya hubiera anunciado su emisión y el precio que obtenía por su venta la cadena hubiera pasado de 40 a 25 millones de euros, que fue la última cifra que planteó en el Consejo de Administración, a donde Oliart ha llevado el tema de la venta de las motos en tres ocasiones.



"Estaba obsesionado con el ahorro, yo no tengo nada contra los motos, pero nunca fui en moto porque cuando empezaron en los 40 en España ibas sentado en el suelo. Yo prefería el caballo a la moto, y lo sigo prefiriendo aunque ya no puedo montar", ha añadido.



INTERESADOS EN LA COMPRA Y PLURALISMO INFORMATIVO

Oliart ha argumentado además que insistió en su propuesta porque "estaba interviniendo tanto TVE3 como Dorna (empresa que tiene los derechos)", en que se cedieran las motos a Telecinco. "Llegó un momento en el que retiré la propuesta porque varios consejeros preferían aplazar el tema para resolverlo y me vi obligado a plantearlo lo más rápido posible porque Dorna había llegado casi a un acuerdo con Telecinco, que ya tiene los derechos para 2012, 2013 y 2014 y 2015", ha argumentado.



Por su parte, la portavoz de CiU en la Comisión, Montse Surroca, ha pedido a Alberto Oliart, que "mejore y respete la pluralidad política en los servicios informativos de TVE" porque, según ha argumentado, en febrero en los servicios informativos de La 1 de TVE el Gobierno y el PSOE tuvieron un porcentaje de aparición del 52,35 por ciento, frente al 31,71 del PP, mientras que CiU y el Gobierno de la Generalitat un 3,8%. Oliart ha respondido a la diputada catalana que la representación de los partidos en televisión "debe ser tratado en función de la representación parlamentaria" y no por el número de votos que hayan obtenido.



VIABILIDAD ECONOMICA EN LA FINANCIACION DE TVE

Oliart ha tenido que hacer frente hasta en tres ocasiones a preguntas sobre la viabilidad de TVE con el nuevo modelo de financiación. En resumen, ha clarificado que hay que distinguir lo que es el sistema de financiación de los operadores de telecomunicaciones, que va a pasar a los tribunales europeos, y que de momento pagan lo que creen que hay que pagar.



"En las últimas conversaciones con el presidente de la CMT me dice que está revisando las declaraciones presentadas para corregir aquellas con las que no está de acuerdo y que pueden ser objeto de recursos económico administrativo, y estamos a la espera de que se cobren determinadas cantidades", ha añadido. Así, ha reiterado que es el Gobierno quien tiene que resolver este conflicto porque la Ley de Financiación de TVE lo dice, que no es ni él ni la cadena pública quien tiene que hacerlo. "He hecho patente varias veces en el Gobierno advirtiendo de este tema", ha puntualizado.



PREMIO A LA INDEPENDENCIA

Oliart ha querido destacar en la Comisión también que a la periodista de TVE Ana Pastor se le concedió un premio "a la independencia" después de que entrevistara al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y además un consejero del mismo fue a visitar a Oliart tras la misma para darle la enhorabuena e invitarle al país musulmán.