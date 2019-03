El triunfo de la Historia

Muchas voces opinan que las series históricas están de moda y que los espectadores se adaptan a lo que hay en la parrilla, sin exigir nada más. Pero esas opiniones se olvidan de que las series históricas ocupan un lugar muy importante en la televisión por el propio deseo de los espectadores y no por mera casualidad.



Un claro ejemplo es el último estreno de Antena 3, 'Toledo. Cruce de Destinos'. La ficción se estrenó las semana pasada con más de 3,5 millones de espectadores, captando el interés de casi el 20% de la audiencia. Tan solo un día después, Telecinco estrenó la serie con tintes futuristas 'La Fuga', cuyos datos se quedaron a más de 2,8 puntos de diferencia de Toledo (16,9%).



'Toledo. Cruce de Destinos' traslada al espectador en el tiempo hasta el siglo XIII para revivir el crisol de culturas que en aquel momento era la capital de Castilla. Uno de sus protagonistas es Alfonso X El Sabio, rey de Castilla y autor de las Cántigas que llevan su nombre. Un personaje histórico real, pero no es el primer rey en protagonizar una serie. En 'Los Tudor', Enrique VIII encabeza el reparto de la serie histórica de Showtime.



Interpretado por Jonathan Rhys Meyers, el rey de Inglaterra revolucionó el panorama de la serie históricas durante cuatro temporadas (2007-2010) con sus amoríos y errores históricos que hicieron que más de un historiador pusiera el grito en el cielo.



Es cierto que 'Los Tudor' incurría en infinidad de anacronismos, pero la serie vale más por las historias sentimentales que por su revisión histórica. La producción y ambientación resultaban impecables.



Precisamente es en los detallistas decorados y el precioso vestuario en lo que destacan las series históricas. 'Toledo. Cruce de Destinos' recupera los ambientes la época medieval. El equipo de decoración, con David Temprano a la cabeza, ha mezclado los tres mundos que existían en Toledo en el siglo XIII: cristiano, musulmán y judío. Juan Diego se sienta en muebles tan impresionantes como los escritorios de los traductores de la película 'El nombre de la Rosa'.



SAGAS HISTÓRICAS

Enrique VIII de Inglaterra, Alfonso X de Castilla, el linaje de los Borgia en el Vaticano y Ned Stark de Invernalia... No solo las familias reales tienen éxito de públilco. La superproducción de la HBO 'Juego de Tronos' atrapó a 4,2 millones de espectadores en su estreno en abril de 2011.



Diferentes reinos, luchas de poder y sexo de alcoba. Con un gran reparto (encabezado por Sean Bean) y una adaptación aplaudida por la crítica, 'Juego de Tronos' se suma a las producciones antes nombradas, junto a 'Los Pilares de la Tierra' o 'Roma'.



'ÁGUILA ROJA' E HISPANIA, NUEVA ETAPA EN LA FICCIÓN ESPAÑOLA

Un héroe del pueblo hispano oprimido por los romanos y un espadachín enmascarado que se enfrenta al poder corrupto de la corte de los Habsburgo. Viriato y Gonzalo son los protagonistas de Hispania y de 'Águila Roja'.



Ambas series, de Antena 3 y de La 1, dieron el pistoletazo a otras ficciones que llevan al espectador a periodos tan distintos de la Historia como el Siglo de Oro o el Imperio Romano.



Sin retroceder tantos años y sin personajes históricos como protagonistas, Downton Abbey ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. El preciosismo de sus decorados y vestuario y una trama bien construida con grandes personajes ha hecho que la serie británica gane 6 premios Emmy.



Los creadores de Gran Hotel se miraron en el espejo de Downton Abbey para producir la que es (hasta ahora) la serie más vista de la temporada. Ambas no necesitan de reyes y palacios para revolucionar las ficciones corales, algo imprescindible en las series de época. Las multitramas, las relaciones cruzadas, la diferencia de clases o los triángulos amorosos son ingredientes fundamentales de su éxito.