'Toy Boy': Michele Morrone ya tiene en sus manos el guión de la segunda temporada y sorprende con su nuevo look

Michele Morrone es uno de los grandes fichajes de 'Toy Boy' para su segunda temporada. La noticia se conocía a comienzos de esta semana y era recibida con alegría por sus fans.

Ahora el actor italiano parece haberse puesto ya manos a la obra y tiene ya el guión de la segunda temporada, como ha mostrado en el vídeo que puedes ver arriba.

Pero es que además ha sorprendido en este vídeo a sus seguidores con un cambio de look, y muchos se preguntan si tiene que ver con el papel que interpretará en la serie original de Atresmedia.

Esta segunda entrega de la serie contará también con la presencia de Federica Sabatini, quien ha interpretado a Nadie Gravoni en 'Suburra'. A Michele Morrone, conocido como el Jamie Dornan italiano, le vimos por primera vez como Massimo Torricelli en '365 DNI'. Seguro que vuelve a triunfar con este nuevo proyecto.

¿Qué veremos en la segunda temporada de 'Toy Boy'?

Hugo Beltrán ha conseguido demostrar su inocencia por el asesinato de Philip Norman, pero los enemigos que se ha ganado en el proceso han querido cobrarse su deuda. Una bomba en el Inferno ha destrozado los sueños de los Toy Boys y dejado a Triana al borde de la muerte. Y Hugo no puede permitir que el responsable salga impune.

Pero, ¿quién ha podido ser? Aunque las heridas entre los Rojas y los Medina siguen abiertas, parece que por el momento han enterrado el hacha de guerra. Macarena ha desaparecido de la ciudad para desintoxicarse en una clínica de su adicción al sexo, el comisario Zapata se ha jubilado y Benigna está demasiado ocupada intentando mantener el control de Medina-Rojas.

Todo apunta a que el asesino de Triana está en el One Per Cent, el nuevo club de Striptease de lujo de Marbella. Así que los Toy Boys comienzan a bailar allí, dispuestos a descubrir la verdad. Pero El Turco y Rania, los hermanos italianos que lo regentan, no están dispuestos a dejar que nadie destape los secretos de su local. Al fin y al cabo, es imposible construir un imperio en la Costa del Sol sin mancharse las manos de sangre.

