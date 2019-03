TNT estrena la comedia revelación de EEUU, 'Mejor contigo'

El canal TNT estrena este martes en exclusiva la comedia sorpresa del año pasado en Estados Unidos: 'Mejor contigo', una serie creada por Shana Goldberg-Meehan, guionista y productora ejecutiva de la exitosa 'Friends'.



'Mejor contigo' está protagonizada por una familia compuesta por tres parejas muy diferentes entre sí: una que no está casada pero cuya convivencia es estable y feliz; otra en una relación intensa y reciente en la que ya suenan campanas de boda; y otra que lleva 35 años de matrimonio, con todo lo que eso conlleva...



La pareja formada por Maddie (Jennifer Finnigan) y Ben (Josh Cooke) lleva 9 años de relación. Ella es abogada y él es director de hotel, han superado la treintena, no tienen hijos, se conocen perfectamente y nunca han sentido la urgencia de casarse. Como ambos proclaman a menudo, la suya es "una opción de vida perfectamente válida".



La hermana pequeña de Maddie se llama Mia (JoAnna Garcia) y es un espíritu libre y alocado. Se encuentra en una relación apasionada de siete semanas y media con Casey (Jake Lacy), que toca en un grupo rock. Tienen veintitantos, están entusiasmados el uno con el otro, comparten la misma actitud despreocupada ante la vida y rebosan de ganas de conocerse mutuamente. Las cosas van rápidas para esta pareja.



Los padres de las dos chicas son Vicky (Debra Jo Rupp) y Joel (Kurt Fuller), que llevan 35 años de matrimonio. Como Mia, parece que han adoptado una filosofía ante las cosas en la que impera el carpe diem, seguramente provocado por el hecho de que se hacen mayores y de que sus ahorros se hacen pequeños. En este momento de sus vidas, no se toman nada demasiado en serio.