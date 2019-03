Un test de compatibilidad une en matrimonio a cuatro parejas en 'Casados a primera vista'

El nuevo programa que llega el lunes (a las 22:30 horas) a Antena 3 está basado en el formato de éxito 'Married at first sight'. Producido por Boomerang TV y Bing Bang TV, se ha emitido con éxito en Estados Unidos ('Married at First Sight' en FYI), Alemania ('Hochzeit auf den ersten Blick' en Sat1), Dinamarca (DR3 y DR1) y Noruega ('Gift ved forste blikk' en la cadena TV Norge), entre otros países.