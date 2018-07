Telemadrid contratará una consultora para asesorar en su reestructuración

El Ente Público Radio Televisión Madrid (EPRTVM) ha hecho público un anuncio para la contratación de una consultora externa que asesore en la reestructuración de la empresa, lo que el comité de empresa teme que conduzca a un expediente de regulación de empleo.



Un portavoz del Ente ha dicho que las condiciones de esta licitación son públicas, ya que aparecen en el apartado corporativo de la página web del Ente, donde se pueden saber las fechas que se manejan en este proceso. Las consultoras interesadas en el contrato, con un valor de 195.000 euros (IVA no incluido), podrán presentar sus propuestas hasta el 7 de septiembre, y la apertura de los sobres tendrá lugar cuatro días más tarde.



Desde que se formalice el contrato, la adjudicataria tendrá cuarenta días como máximo para entregar su informe con las propuestas de reestructuración de la cadena audiovisual pública madrileña. La dirección del Ente podrá pedir aclaraciones o ampliaciones, y el proyecto contenido en el informe debe estar aplicado antes del 31 de diciembre próximo, según uno de los puntos del contrato. Estas fechas llevan a afirmar a los sindicatos que a la dirección del Ente radiotelevisivo "le corre mucha prisa el desmantelamiento de esta empresa pública".



El portavoz de RTVM ha asegurado que esta convocatoria de una consultora que asesore en la reestructuración del Ente ya estuvo sobre la mesa en las reuniones que a finales de mayo mantuvo el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, con responsables sindicales. También se aludió a esa licitación en los encuentros de la dirección del Ente con el comité de empresa, a principios de junio.



"Se trata de un concurso para que una empresa externa asesore en la viabilidad" de la cadena, ha añadido el portavoz, que ha subrayado que el anuncio de la licitación "no es una novedad". El pliego apunta que el objeto del contrato es que la empresa asesore sobre cómo ajustar los recursos (del Ente) a sus posibilidades de ingresos, mejorando la eficiencia en la utilización de sus recursos técnicos y humanos, y, con todo ello, la reducción del coste de Telemadrid y de Onda Madrid para los ciudadanos".



Los sindicatos critican que el proyecto plantea aspectos como la asistencia en el cálculo de las futuras indemnizaciones o la asistencia en la ejecución de los despidos. El portavoz del Ente ha recordado que el informe que presente la consultora no tendrá carácter vinculante y que debe ser aprobado por el Consejo de Administración de la empresa. El comité de empresa ha convocado a la plantilla del Ente a una concentración que tendrá carácter informativo, mañana a mediodía, en el vestíbulo de su sede, en Pozuelo de Alarcón.