Telecinco no quiere salpicar de polémicas su TV movie sobre el 11-M

El 8 de septiembre de 2010, Telecinco emitió el desenlace de 'Vuelo IL 8714', la polémica TV movie basada en el trabajo de investigación llevado a cabo tras la mayor catástrofe de aviación ocurrida en España. Su estreno reunió al 11% de la audiencia (1.755.000 espectadores) y su capítulo final tan sólo pudo convencer al 8,2% (1.310.000). Unos resultados nefastos que convierten a esta TV movie en la peor de la historia de la cadena.



Telecinco está acostumbrada a las polémicas y a las demandas, sin embargo, la cadena no quiere que uno de sus "nuevos" productos se vea nuevamente salpicado por las críticas y acabe siendo un desastre en lo que a audiencias se refiere.



Telecinco guarda en recámara '11-M', una TV movie basada en el fallo del Tribunal Supremo sobre los atentados perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 2004. Hace más de 7 años desde que el mayor atentado de la historia de España asolase la estación de Atocha, sin embargo, para muchos el tiempo pasa muy lentamente y el dolor todavía no ha desaparecido.



11-M SE QUEDA SIN FECHA

Telecinco tenía previsto estrenar la producción el pasado mes de marzo, haciéndola coincidir con el aniversario del suceso, sin embargo, en el último momento la cadena dio un paso atrás después de que la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo les pidiera que reconsideraran esa decisión. La cadena no quiere abrir nuevos frentes que de alguna manera puedan "torpedear" el estreno de uno de sus productos con una mala publicidad en los medios.



Según publica 'El Confidencial Digital', tras conocerse la muerte de Osama Bin Laden, la cadena ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de lanzar en estos momentos su TV movie. Algunos directivos opinan que la muerte del líder de Al Qaeda es un factor que podría beneficiarles y, por tanto, arrastrar a un gran número de espectadores, otros en cambio se muestran más prudentes y abogan por desligar la emisión de la TV movie '11-M' de cualquier polémica que pudiera poner a la cadena en el ojo del huracán. Mediaset España no quiere que 11-M se convierta en la nueva 'Vuelo IL 8714' y acabe siendo un fracaso de audiencia.



Mediaset España está convencida de que tiene un buen producto entre manos, una serie de dos entregas con los ingredientes adecuados para lograr un buen share. Pero muchos de los familiares de las víctimas de los terribles atentados tienen una opinión muy distinta.



En esta ocasión, Telecinco parece que optará por la prudencia y retrasará su TV movie hasta este próximo verano. Junio o julio parecen ser ahora sus fechas posibles. ¿Creerá la cadena que emitiendo 11-M en verano las críticas serán menores? Tal vez sí, aunque una cadena tiene que estar preparada a este tipo de "ataques" desde el momento en que decide dar luz verde al proyecto o decide hacerse con los derechos de emisión de la producción.



'11-M' arranca su historia el 3 de abril de 2004, cuando siete terroristas se inmolaron en un piso de Leganés. La explosión ocasionó la muerte del subinspector de los GEO que dirigía la operación. Según los archivos policiales, los asaltantes formaban el núcleo de la célula que había conseguido hacer estallar 10 bombas en cuatro trenes tres semanas atrás. A partir de ese momento, un flashback lleva al espectador 8 meses atrás.