Telecinco se carga la versión "oro" de Mujeres y hombres y viceversa

Tres programas han sido más que suficientes para tomar la decisión. Telecinco acaba de cargarse la versión senior del programa "Mujeres y hombres y viceversa". Los pésimos resultados de este último domingo (6,6%) ha facilitado la toma de decisión, según ha podido saber Objetivotv.com. Estrenado el pasado 10 de octubre, Telecinco pretendía trasladar los resultados del programa diario a esta versión dominical, sin embargo, en esta ocasión el formato no ha sido recibido con los brazos abiertos.



El programa acumula una audiencia media de 888.000 telespectadores, con una cuota de pantalla de tan sólo el 7,4%. El programa de Emma García se ha quedado muy lejos de cumplir con las expectativas de la cadena, por lo que esta misma semana se ha comunicado al equipo la cancelación del espacio. Este domingo, Telecinco marcó un share del 8,4% en la tarde (de 17 a 20.30 horas) frente al 15,7% que vieron Antena 3. La distancia de 7,3 puntos parece no haber sentado nada bien en Fuencarral.



AUDIENCIAS



Programa 1 (10/10/2010): 931.000 espectadores y un 8,2%

Programa 2 (17/10/2010): 898.000 espectadores y un 7,5%

Programa 3 (24/10/2010): 834.000 espectadores y un 6,6%



El programa del domingo fue visto mayoritariamente por mujeres, con un 8,1%, frente al 4,9% que marcó el target de los hombres. La búsqueda del amor y el triunfo de las emociones y de los sentimientos constituían los pilares de esta versión semanal de "Mujeres y hombres y viceversa", en la que dos grupos de hombres y mujeres con edades comprendidas entre 60 y 90 años debían demostrar que el amor no tiene edad y que nunca es tarde para encontrar pareja.



Sin embargo, lo cierto es que "Mujeres y hombres y viceversa oro" tampoco ha logrado destacar entre los espectadores más adultos. En el caso de los jubilados (mayores de 64 años) el 9,8% de ellos no quiso perderse a los protagonistas maduros de este busco-pareja. Tras los abuelos fueron los jóvenes de 13 a 24 años quienes más atentes estuvieron del formato.



Juegos de seducción, romances, celos y decepciones amorosas son algunas de las situaciones que hasta la fecha han podido vivir los diez hombres y las diez mujeres de "Mujeres y hombres y viceversa oro", espacio producido en colaboración con Magnolia TV, en el que todos ellos han compartido las condiciones de "tronista" y "pretendiente" mientras desplegaban su encanto y descubrían su grado de compatibilidad en las distintas citas.