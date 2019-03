Telecinco cancela 'Operación Triunfo' por su baja audiencia

'Operación Triunfo' se despide este domingo tras mes y medio en emisión.

Telecinco ha decidido cancelar por sorpresa el reality presentado por Pilar

Rubio debido a sus bajos datos de audiencia. La última edición del reality

musical de Telecinco confirma su fracaso con una audiencia media de tan solo

el 13,7% (2.229.000) en las cinco galas emitidas hasta la fecha.



El próximo 20 de febrero, los participantes que aún continúan su formación en

la Academia -Alex, Moneiba, Niccó, Alexandra, Juan, Jefferson, Nahuel, Josh,

Naxxo, Nira, Coraluna y Geno- se enfrentarán por última vez al reto de

interpretar en directo sus respectivos temas asignados para ganarse el favor

del jurado y de la audiencia. En esta gala se decidirá el ganador del

concurso, según informa la cadena.



Desde su estreno el pasado 16 de enero, el talent show de Telecinco ha

perdido 4,3 puntos de audiencia y más de 800.000 espectadores con respecto a

su última emisión anoche.



Telecinco enfrentó el estreno de 'OT' al comienzo de la segunda temporada de

Los Protegidos y perdió la batalla. La ficción de Antena 3 se convirtió en la

oferta líder del prime time entre las cadenas privadas al registrar 3.142.000

espectadores y un 15,5% de cuota de pantalla. En su franja de emisión, la

serie batió a 'Operación Triunfo', que registró 2.989.000 televidentes y un

14,7% de share.



Hace ya 10 años que arrancó la primera edición de 'Operación Triunfo', con Bisbal, Rosa y Bustamante. Aquella original y nueva forma de abordar la telerrealidad que nació en 2001 rozó una media de siete millones de espectadores. Y la gran gala final del 11 de febrero pulverizó todas las marcas, con casi 13 millones (68%) de fans. Hasta el partido disputado entre Italia y España durante la Eurocopa de 2008, ésta era la emisión más vista en nuestro país desde que se miden las audiencias. Después de tres ediciones en la cadena pública, en 2005 pasó a Telecinco.



PRIMERAS REACCIONES

Noemí Galera, miembro del jurado de 'OT' y directora de castings de Gestmusic Endemol, no ha tardado en dejar su primer comentario en Twitter. "Pues sí, el domingo última gala de OT. Podría decir muchas cosas pero creo que será prudente estar calladita", ha asegurado.



"Gracias por vuestro apoyo. OT no se merece este trato, y mucho menos se lo merecen los 2 millones de personas que nos seguís", dijo anoche Nina, que había regresado al programa seis años después como directora de la Academia.



Por su parte, Eva Perales, otra de las jueces del programa, invitaba a la reflexión y se hacía una pregunta "¿Es que nadie apuesta por la música y el talento?".



LAS FICCIONES DE ANTENA 3 ARRASAN EN EL TARGET COMERCIAL

Este año 'OT' no destaca ni en el target comercial (TC), el segmento de

audiencia de mayor interés para la inversión publicitaria. El programa

arrancó a mediados de enero con un positivo 17,3% y un TC de 17,7 puntos, sin

embargo, cuatro semanas más tarde la audiencia ha caído a un 13% y su target

comercial a un 13,5% de share. El reality musical más importante de nuestro

país cede en Telecinco 4,3 puntos (y 4,2 en TC) desde la primera de sus

galas.



La primera semana el programa marcó un 17,7% en el target comercial; la

segunda un 13,3%; la tercera un 12,9%; la cuarta un 12%; y anoche un 13,5%.

En cambio, la oferta de Antena 3 destaca especialmente por los magníficos

resultados que las series están cosechando de cara a los anunciantes.



Durante las cuatro semanas en las que 'Operación Triunfo' se ha enfrentado a

la serie Los Protegidos, el target comercial de la ficción ha estado siempre

varios puntos por encima de la media obtenida. La primera semana registró un

18%; la segunda un 17,5%; la tercera un 17,9%; y la última semana un 19,8%.

La producción de Ida y Vuelta acumula un TC de 18,3 puntos frente al 14% que

ha sumado el reality en su emisión dominical.



Anoche la situación fue todavía más positiva para Antena 3. En su

enfrentamiento con El Barco, el reality de Telecinco anotó un 13,5% en target

comercial, mientras que la ficción de Globomedia se disparó hasta alcanzar

una cuota de 24,9 puntos.