Susanna Griso celebra los 10 años de 'Espejo Público'

Susanna Griso ha cumplido este mes de diciembre 10 años al frente de 'Espejo Público'. La presentadora hace balance de esta década presentando el magazine matinal de Antena 3 con Objetivo TV.

"Recuerdo pasar muchísimos nervios la semana anterior y decir 'pero quién me mandaba a mí embarcarme en este proyecto'. Era una piscina a la que yo me tiraba y no sabía si había agua", nos ha confesado Griso.

"Es una escuela de vida, un aprendizaje diario. Es un regalo que a mí se me ha dado en esta profesión, el poder no sólo informar si no contar con todos estos expertos que nos acompañan en el plató", reconoce.