El sueño español de Seray Kaya, la malvada Sirin de 'Mujer', que visitará nuestro país "tan pronto como sea posible"

Seray Kaya interpreta en 'Mujer' a Sirin, la maquiavélica hermana de Bahar (Özge Özpirinçci). Cada semana de lunes a miércoles los espectadores se sorprenden al descubrir hasta dónde llega la maldad de su personaje.

Nada que ver con la actriz, que ni siquiera comparte con Sirin su rizado pelo. La intérprete turca ha concedido una entrevista a Ecoteuve en la que ha hablado sobre muchos temas, entre ellos sobre su personaje en la serie.

"Sirin es la persona más peligrosa que he conocido, yo no podría vivir con ella", ha llegado a afirmar la actriz en la entrevista.

Además, Seray ha insistido en lo mucho que le atrae nuestro país, donde cada día es más conocida, aunque por el momento nunca ha viajado a España. "Después de la gran acogida que está teniendo la serie 'Mujer', me siento en deuda con España y se lo debo. Así que lo visitaré tan pronto como sea posible".

También ha confesado en este encuentro con el medio su 'sueño español', que no es otro que poder trabajar con Pedro Almodóvar: "No sé si puede oírme desde aquí, pero me encantaría trabajar con Pedro Almodóvar. ¿Qué actor o actriz no lo haría?".

¿Qué está ocurriendo en 'Mujer'?

Así ha avanzado la trama desde los últimos capítulos. Arif regresa a su cafetería visiblemente molesto tras el tenso reencuentro que ha vivido con Sarp en el colegio de Nisan y Doruk. Pero aún le queda algo por descubrir que hará que tambalee su relación con Bahar.

Por otra parte, aunque Hatice piensa que Sirin ha cambiado con Emre, Enver no cree que eso sea posible. ¿Realmente Emre podría cambiar a Sirin? ¿O Sirin volverá a lo que fue? ¿Ha olvidado de verdad a Sarp? Sirin no se ha dado por vencida: ya tiene nuevas cartas y planes malvados encima de la mesa.

Además, mientras un misterioso paquete enviado por Nezir altera la convivencia de Bahar, Ceyda tendrá una conversación con Arif que podría hacer tambalear los sentimientos de éste hacia la protagonista.

