Sibil Kekilli: "Tyrion es como Dios y si le hieres, eres una persona muerta"

La actriz Sibil Kekilli visitó hace unas semanas nuestro país para hablar sobre la cuarta temproada de 'Juego de tronos'. Su personaje, Shae, ha adquirido una gran relevancia en esta última entrega. "Cuando leí la escena dije 'No lo hagas, Shae'" confiesa la actriz sobre ESA escena.



"Cuando conocí a George RR Martin le dije que no me matara. Creo que todas las muertes en 'Juego de Tronos' son su particular venganza por lo pesados que somos", dijo entre risas a los perodistas la actriz.



Kekilli está "harta" de que le pregunten cómo es trabajar con Peter Dinklage: "¡Deberíais preguntarle cómo es trabajar conmigo!". Canal+ emite esta noche, a menos de 24 horas de su estreno en EEUU, el último capítulo de la cuarta temporada de la serie de HBO.