Sherlock cambia la lupa por un 'smartphone'

Sherlock Holmes es único para encontrar pistas donde otros no ven más que un poso de café o un cuadro mal colgado. Cuenta con la ayuda de su fiel amigo, el Doctor Watson para perseguir a los sospechosos por las enrevesadas calles de Londres con su GPS... Sí, Sherlock Holmes se ha actualizado en la última y exitosa superproducción de la BBC.



Antena 3 estrena mañana la serie 'Sherlock' (a partir de las 22:30 horas), protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman como Holmes y Watson. El detective más famoso de la literatura y su ayudante regresa desde la niebla para luchar contra el crimen en el Londres del siglo XXI.



La serie cuenta como creador y guionista con Steven Moffat ('Doctor Who') y Mark Gatiss ('The league of Gentlemen') y está producida por Sue Vertue y dirigida por Euros Lyn ('Upstairs Downstairs') y Paul McGuigan.

La visión actualizada de los clásicos de Sir Arthur Conan Doyle llega con el aval de dos premios BAFTA, a la mejor serie y al mejor actor secundario (Freeman). La ficción también ha sido premiada por la Royal Television Society Program como mejor drama televisivo inglés.



ÉXITO DE AUDIENCIA...

El estreno el año pasado de la superproducción de la BBC en Reino Unido fue seguido por 8,7 millones de espectadores (31% de cuota), doblando la audiencia de su canal rival más cercano, ITV. Con estos datos, 'Sherlock' se convirtió en la segunda serie dramática con más audiencia de la BBC.



La serie, de la que el periódico 'The Guardian' ha dicho "Un Holmes que posiblemente Conan Doyle aprobaría... hábil, rápida y sí, convincente", ha triunfado ya en Australia (con una media del 29% de cuota) y en Francia, donde se convirtió en la segunda serie dramática más vista de 2010 en el canal France 4.



...Y DE CRÍTICA

"Enormemente entretenida... buena, sin pretensiones, divertida.... La hábil interpretación del Sr. Freeman así como la de su malhumorado pero leal Watson es uno de los placeres de ver esta serie" ('The New York Times').



"Nada fiel al original en mucho aspectos, Sherlock es maravillosamente fiel en lo que verdaderamente importa" ('The Independent').