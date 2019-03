La Sexta2 y El Terrat buscan los pisos compartidos más peculiares de España

El Terrat prepara un programa de reportajes que se sumergirá en una realidad cada vez más habitual: la de compartir piso. Este nuevo docu-show, que se emitirá próximamente en La Sexta2, quiere mostrar las historias personales de aquellas personas que, por el motivo que sea, han decidido vivir bajo un mismo techo. 'Pisos compartidos' enseñará a los espectadores las viviendas compartidas más peculiares de toda España.



El abanico de posibilidades que ofrecerá este nuevo formato es muy amplio, y no se limita a los casos más típicos como los pisos de estudiantes o de gente joven que se emancipa por primera vez. Hoy en día es fácil encontrar adultos que han decidido compartir gastos, parejas que alquilan una parte de la vivienda, ancianos que ofrecen habitaciones a cambio de compañía, o incluso ex-parejas que siguen conviviendo al no poder costearse dos viviendas.



Se trata de una realidad cada vez más extendida, que tiene mucho que ver con los nuevos modelos de familia, y que además se ha visto acrecentada con la crisis económica.



En un tono distendido y divertido, 'Pisos compartidos' intentará comprobar si es cierto ese tópico que dice que "la convivencia no es fácil". Mostrará cómo se gestionan los gastos comunes, la organización de la limpieza y las compras o el reparto de los espacios de cada casa. Pero sobre todo, explicará qué ha llevado a personas diferentes a vivir juntas, y cómo organizan su vida cuando la opción, o simplemente la necesidad, les ha llevado a vivir juntos.