La Sexta cierra un acuerdo con Fox

La Sexta ha llegado un acuerdo con Fox para estrenar grandes películas de todos los tiempos y reforzar su oferta cinematográfica y hacerse con los mejores catálogos de cine de estreno y clásicos. Este acuerdo se suma a los alcanzados por la cadena recientemente con Warner Bros. y MGM.



Robert De Niro, Bruce Willis, Hugh Jackman o Brad Pitt serán algunos de los actores que "jubilarán" a Chuck Norris. La compra por parte de La Sexta de estos paquetes de cine de los mejores estudios de Hollywood abre las puertas al estreno en televisión de películas como 'Quantum of Solace', 'Invictus', 'Sherlock Holmes', 'Gran Torino', 'El curioso caso de Benjamin Button', 'El caballero oscuro', 'X men Orígenes: Lobezno', 'Juno' o 'La jungla 4.0'.



LA SEXTA3 CALIENTA MOTORES PARA LOS OSCAR

La Sexta3 celebra la gran fiesta del cine con la emisión de las mejores películas de la historia de estos galardones durante el mes de febrero. Con el acuerdo con Warner Bros. el tercer canal de La Sexta emitirá más de 60 títulos clásicos de cine de las últimas décadas como 'Todos los hombres del Presidente', 'Al este del edén', 'El exorcista', 'La hoguera de las vanidades', 'Con la muerte en los talones', 'Sola en la oscuridad' o 'Superman IV'.



Con el paquete de la MGM, La Sexta3 programará más de 50 grandes películas de la historia del cine como 'El apartamento', 'El último tango en París', 'Fargo', 'Toro salvaje', 'New York, New York' o 'Manhattan', dirigidas por Scorsese, Woody Allen, Billy Wilder, Kubrick, entre otros.