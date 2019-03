Clásicos como Eurovisión junto a novedosos formatos como 'Operación Triunfo' o 'Gran Hermano' marcan la última década televisiva en España desde el punto de vista de las audiencias. Según el estudio 'Panorama Audiovisual 2010', publicado por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), estos programas y el éxito de las series españolas destacan entre las audiencias de la última década televisiva.



En una lista dominada por los espacios deportivos -que copan 34 de los 50 puestos- Eurovisión aparece en otras cuatro ocasiones. El 2002 fue el año de 'Operación Triunfo', con Rosa, Bisbal y Bustamante. Las votaciones del festival fueron seguidas por 14.376.551 espectadores, con un el 85,2% de cuota de pantalla, lo más visto hasta los penaltis del partido de la Eurocopa entre España-Italia (fueron seguidos por una media de 15.372.000 espectadores con una cuota del 77,5%).



FENÓMENOS TELEVISIVOS



De hecho, la final de la primera edición del concurso de talentos 'Operación Triunfo', que La 1 estrenó en 2002, figura en el quinto lugar del ranking de los 50 espacios más vistos de la década, con un 38,5% de cuota de pantalla, y vuelve a aparecer en el puesto número 46, con su edición de 2003.

En el ranking de los 50 programas más vistos de 2000-2009 aparece otro de los grandes fenómenos de la década, el concurso de telerrealidad 'Gran Hermano' (Telecinco), que aparece en el número 15 de los más vistos con su estreno, en 2000, y repite en el 22 con la gran final de su edición de 2001.



AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA, LA FICCIÓN MÁS VISTA



La serie española Aquí No Hay Quien Viva es la primera ficción que aparece en la lista de Egeda, en el puesto número 39, con una cuota de pantalla por encima del 40%. La ficción protagonizada por Fernando Tejero, Malena Alterio, María Adánez y Luis Merlo, entre otros actores de su extenso reparto sigue en emisión por Neox, que repite los episodios.



Junto a la alocada comunidad de vecinos, sólo otra ficción nacional que marcó época, 'Los Serrano', aparece en el ranking de los 50 espacios más vistos de la década. La serie de Telecinco que protagonizaron Belén Rueda y Antonio Resines ocupa los puestos 44 y 45, en sendos episodios de 2004, también con cuotas de pantallas superiores al 40%.



En todos los demás años, la ficción nacional superó a la extranjera. 'Cuéntame cómo pasó' (La 1) se impuso en 2001 y 2002; 'Aquí no hay quien viva' (Antena 3) lideró de 2003 a 2006, y 'Yo soy Bea' (Telecinco) ganó en 2008.



ÉXITO DE LAS TV MOVIES



El formato de las TV movies se hicieron con el año 2009, con '23F: el día más difícil del Rey' como la más vista (6,7 millones de telespectadores y un 34,4% de share). La miniserie de TVE ha sido recientemente galardonada con el Premio Nacional de Televisión, compartido con el realizador Narciso Ibáñez Serrador.