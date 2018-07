Screen TV de Málaga lleva las series a la pantalla grande

Málaga acoge por tercer año consecutivo el festival de series Screen TV del 1 al 5 de junio. En esta nueva edición de la muestra de ficción televisiva organizada por el Festival de Cine Español de Málaga se podrán ver hasta 13 series, algunas de estreno absoluto en España, en pantalla grande.



Son en total veinticuatro horas de proyecciones programadas junto a otras actividades como mesas redondas, jornadas de reflexión o la carpa denominada "Zona Freak Screen TV", ha anunciado hoy en la presentación el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar.



En esta cita se presentará el nuevo canal Atreseries, fruto de las concesiones de canales del pasado octubre, y que tendrá como "pata principal" la ficción nacional, en la que se está produciendo una "pequeña revolución", según su responsable de Programación, Luis León Luri.



En el campo de la ficción internacional, Atreseries estrenará 'Satisfaction', un drama de personajes "con tono muy cínico", y en el de la producción propia, un formato como 'Conversaciones fantásticas', en el que el entrevistador es Kitt, el coche fantástico, fichado por este canal tras descubrir "que estaba en un garaje de Talavera de la Reina", según León Luri.



Ignacio Zamacola, de AXN, ha avanzado que se presentará en Málaga la serie 'iZombie', adaptación del cómic homónimo, sobre una estudiante de Medicina que se convierte en zombie y necesita alimentarse de cerebros, lo que le hará recuperar los recuerdos de sus propietarios.



El canal Calle 13 ofrecerá 'Shades of blue', producida por Jennifer López, que también la protagoniza junto a Ray Liotta, y 'Aquarius', protagonizada por David Duchovny, según Gorka Villar, responsable de Marketing de NBC Universal, que ha añadido que el canal Syfy mostrará además un episodio de 'Buffy Cazavampiros'.



Diana Pérez, de Fox, ha anunciado que en Málaga se verá el estreno absoluto de 'Outcast', del creador del 'The Walking Dead', que en este caso cambia los zombies por los demonios con una serie de terror "no indicada para estómagos sensibles" que se emitirá para el público general en una fecha demoniaca como el 6 del 6 del 16.



En el caso de Movistar +, su directora de Comunicación, Purificación González, ha destacado el primer episodio de la temporada de 'Mr. Robot' y la presentación de otros formatos de su canal #0 como 'A capela', un "talent show", o 'Maratón Man', además de la proyección del documental sobre Michael Jackson dirigido por Spike Lee.



El canal TNT apostará por la comedia con la proyección de tres de los episodios favoritos para la audiencia de 'The Big Bang Theory', y el estreno de su nueva serie 'Desviados', sobre una familia que se va de vacaciones y nada sale como estaba previsto, según su director de Comunicación, Juan Zavala.