Nueve series se estrenarán en España, y algunas de ellas a nivel internacional, en la segunda edición de Screen TV, la muestra de ficción televisiva organizada por el Festival de Cine Español de Málaga, que se celebrará del 2 al 7 de junio en esta ciudad.



A los canales participantes en la primera edición, como Canal Plus, TNT, AXN, Fox o BBC, se unen este año otros como NBC -a través de Syfy- o AMC, así como las cadenas generalistas TVE, Atresmedia y Mediaset, ha destacado hoy en la presentación el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar.



En total, habrá 28 episodios de 22 series, que se desgranan en esos nueve estrenos, además de siete primeros episodios de temporada, dos últimos episodios de temporada, tres revisiones de series destacadas y dos maratones, dedicados a 'Mad Men' y 'Wayward Pines', además de actividades paralelas.



AXN ofrecerá en estreno absoluto los primeros episodios de la tercera temporada de 'Hannibal' y de la decimoquinta temporada de 'CSI', mientras que BBC estrenará 'Wolf Hall' y 'Cucumber' y Atresmedia ha programado la presentación internacional de 'Un mundo en guerra', ha avanzado Vigar, que ha destacado que todas las actividades serán gratuitas.



Por su parte, la directora de Comunicación de Canal Plus, Purificación González, ha resaltado que el fenómeno de las series "habla por sí solo" al haber pasado en los últimos años la producción de series americanas de 47 a 400 y de cien millones de consumidores a 1.500 millones. Canal Plus estará presente con sus series y con la grabación de dos programas en directo de 'Ilustres ignorantes', y homenajeará con una maratón a 'Mad Men'.



Patricia Cruzado, de TNT España, ha resaltado la presencia de 'The Big Bang Theory', la comedia más vista en EEUU, con el final de su octava temporada; 'Los originales', el 'spin-off' de 'Crónicas vampíricas', con su primer episodio en estreno internacional; un episodio de la tercera temporada de 'Vikingos', y "Asesinato en primer grado", una apuesta por la producción propia.



Diana Pérez, de Fox, ha anunciado una maratón de tres episodios de 'Wayward Pines', con Matt Dillon o Juliette Lewis en su reparto, y la comedia de situación 'The last man on Earth', que será una primicia en Málaga, ya que no se emitirá en el canal hasta octubre. NBC, a través de su canal Syfy, estrenará en Screen TV una serie que todavía no se ha visto en EEUU, 'Dark Matter', y el primer episodio de la tercera temporada de 'Defiance', que tampoco se ha presentado aún al público estadounidense, ha explicado la jefa de prensa de NBC, Tatiana Carral.



Mayte Ojea, de AMC, ha explicado que acudirán con tres series, dos de ellas del Sundance Channel, fundado por Robert Redford, y serán los primeros episodios de las segundas temporadas de 'Rectify', de 'The red road' y de 'Halt and Catch Fire'. Por último, la directora de Programas de Entretenimiento de TVE, Toni Prieto, ha anunciado una tertulia con concursantes de todas las ediciones de 'Masterchef' y la emisión en directo del programa.