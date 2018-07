'Salta a la vista' intentará levantar el access prime time de Cuatro

Venía rumoreándose en los últimos días y ahora se confirma la noticia. Mediaset España ha optado finalmente por darle el access prime time de Cuatro a Roberto Vilar, el humorista gallego que Antena 3 rechazó este pasado verano. La bajada experimentada por la cadena en la franja de prime time ha llevado a Mediaset a tomar esta decisión. La cadena barajaba otros formatos para esta franja, sin embargo, la necesidad de revitalizar el access de manera urgente ha sido lo que ha primado en esta ocasión.



Ni 'Camera café', ni un programa con Flipy, ni un programa de oratoria... Cuatro intentará reenganchar a los espectadores huidos con un nuevo concurso, un género que ya utilizó en su día Antena 3 ('Trato hecho') para esta misma franja.



Como ya informó en exclusiva ObjetivoTV.com, Cuatro prepara junto a ZeppelinTV el concurso 'Salta a la vista', la adaptación española del formato británico 'Odd One In'. La idea del programa es por todos conocida, ya que se basa en el popular juego de mesa ''¿Quién es quién?''. Los concursantes deberán averiguar quién de las cuatro personas que aparecerán en los sucesivos paneles que componen las pruebas del concurso posee el talento, la identidad o el secreto oculto que previamente haya formulado Roberto Vilar.



Como ya señalamos anteriormente, la nueva apuesta de Cuatro recordará a otro espacio similar emitido hace algunos años por La 1, 'Identity'. El concurso de TVE, emitido en dos etapas entre julio de 2007 y septiembre de 2008, ponía cada semana a prueba la capacidad de tres participantes para memorizar los rasgos y descubrir las identidades de doce individuos. Se trataba de averiguar cuál era la característica que le correspondía a cada una de las doce personas que participaban en el juego, teniendo como referencia únicamente un golpe de vista.



Cada noche serán dos las parejas que participarán en 'Salta a la vista'. Emulando al desaparecido 'Password', cada una de ellas estará formada por un personaje famoso y por un anónimo.



Según fuentes cercanas a la cadena, los nervios en Fuencarral cada día son peores. Las miradas se centran en Antena 3 y Neox. Tanto Otra Movida como El Hormiguero 3.0 se han hecho con la audiencia juvenil, uno de los targets más valorados por los anunciantes. El perfil de Cuatro, en cambio, cada día se aleja más del deseado. Mediaset España quiere obstaculizar la huida de espectadores y, sobre todo, pretende frenar la tendencia al alza que vienen experimentando las ofertas del Grupo Antena 3.



La cadena de Fuencarral ha depositado su confianza en Roberto Vilar. Quieren convertirlo en el nuevo rostro de la cadena y para ello nada mejor que colocarlo como el sustituto de Pablo Motos, tal y como recoge FórmulaTV.



La tarea para 'Salta a la vista' no será nada sencilla, ya que deberá levantar los paupérrimos datos de audiencia que le deja cada noche 'Noticias Cuatro 2' con Roberto Arce. Ni siquiera el fichaje del que durante años fue periodista de Antena 3 ha logrado levantar los registros de su informativo de noche.