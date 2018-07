RTVE decide no renovar 'España Directo'

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado, con once votos a favor -incluido el del propio presidente de la Corporación RTVE, Alberto Oliart-, no renovar la emisión en la próxima temporada de 'España Directo', han informado fuentes próximas al órgano colegiado.



La decisión se produce después de que en el mes de abril, en una comisión de control parlamentario a RTVE, el propio Oliart admitiera que la corporación no podía realizar un programa como 'España Directo' con medios propios debido a la "imposibilidad de cubrir toda España de una manera eficaz, y más con las condiciones impuestas en el convenio colectivo actual, sin superar el coste que se paga a Mediapro".



El programa 'España Directo' ha sido uno de los espacios más discutidos y cuestionados durante los últimos años, no tanto por sus contenidos como por el hecho de que sea una producción ajena (Mediapro).



Por otro lado, tras someter a votación la renovación o no del espacio, el Consejo de Administración ha votado una segunda propuesta, que consistía en condicionar esa decisión -la de que el programa no continúe- a que se realice con los medios propios de RTVE. Fuentes próximas han indicado que dicha propuesta ha contado con tres votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, entre las que se incluyen la de Oliart.



El resultado de esta votación ha generado dudas de si implicaba un rechazo o una aceptación de la idea de seguir con el programa pero con producción propia. En este sentido, fuentes próximas a los consejeros que han votado a favor han señalado que estudiarán jurídicamente el resultado de la votación. Ahora queda por ver con qué tipo de programas se sustituirá 'España Directo' ya que las propuestas de los consejeros van desde series, espacios del estilo de 'Gente' o telenovelas. Según algunos de los asistentes a la reunión el debate ha sido "intenso" y "movido".



El pasado 30 de marzo, el Consejo de RTVE aprobó la renovación del contrato con Mediapro del espacio 'España Directo', hasta el 30 de junio, con algunas condiciones como incluir más participación de los centros de TVE en Canarias, Cataluña y Madrid en el programa.



Además, el Consejo ha votado a favor de renovar una temporada más la serie de sobremesa de La 1 de TVE 'Amar en tiempos revueltos', así como el espacio de José Mota -'La hora de José Mota', incluida la emisión del especial del humorista que se emite habitualmente en la época navideña.