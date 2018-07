'Refugiados' recibe el premio Reflet d'Or como Mejor Serie Internacional

La serie 'Refugiados' ('The Refugees'), creada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Adolfo Valor y Cristóbal Garrido (Bambú Producciones), para laSexta acaba de ser premiada en el Festival de Cine Internacional de Tous Ecrans.



La primera coproducción entre Atresmedia TV y BBC Worldwide en Europa ha sido galardonada con el premio Reflet d'Or en la categoría de Mejor Serie Internacional.



La ficción de Bambú Producciones se ha impuesto, entre otras, a 'Deutschland 83' y a 'Show Me a Hero'La serie de Bambú Producciones se ha impuesto en su categoría a la noruega 'Acquitted' (SVT International , TV2), a la austríaca 'Altes Geld' (ORF ), a la sueca 'Anomalia', a la alemana 'Deutschland 83' (RTL Television Germany , Sundance TV , Canal+ , SVT , NRK , YLE , RUV), a la israelí 'False Flag' (Keshet International), a la francesa 'Occupied' (ARTE France), a la estadounidense 'Show Me a Hero' (HBO) y a islandesa 'Trapped'.