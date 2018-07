La redacción de informativos de TVE rechaza a Julio Somoano por un 70% de votos

Con una participación total de menos del 30% de los trabajadores, cerca de un 71% de los trabajadores de Informativos de TVE que votaron este viernes en referéndum rechazaron a su recién nombrado director, Julio Somoano. Del censo de 1.607 trabajadores de Informativos solo votó un 29%. A favor lo hizo el 8,05% y el 20,9% dejó una papeleta en blanco. Este referéndum no es vinculante, pero servirá al Consejo de Informativos para emitir un informe que refleje la opinión de estos periodistas.



Por otro lado, el Consejo de Informativos de la TVE ha emitido dicho informe no vinculante sobre Julio Somoano, en el que recalca que "teniendo en cuenta la actual situación de la corporación" hubiera sido preferible que la persona propuesta para ese cargo perteneciera a la empresa. "En este sentido, consideramos que a pesar de que Julio Somoano perteneció durante un corto periodo de tiempo a la plantilla de RNE, su conocimiento actual de la empresa no es comparable al de otros profesionales de TVE con una experiencia y trayectoria ampliamente acreditadas", señala el informe, remitido al Consejo de Administración.



El Consejo lamenta no haber podido contar con más elementos de juicio para valorar la idoneidad de Somoano al frente de los Informativos, ya que este no ha realizado una declaración con sus directrices informativas y de organización de su proyecto.



En cualquier caso, el Consejo de Informativos se felicita por el "hecho histórico" que supone haber podido expresar su opinión sobre la elección del director de Informativos de la cadena pública y, aunque lamenta la baja participación, apuesta por que "este cauce de participación democrática sea preservado y consolidado en el futuro".