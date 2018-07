Los Reales Alcázares reciben más visitas gracias a 'Juego de Tronos'

El concejal delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano, ha apuntado este martes que el rodaje de la serie 'Juego de Tronos' ha supuesto unas 12.000 pernoctaciones en cuanto a ocupación hotelera y un aumento del 2,35% en las visitas al Real Alcázar durante el referido rodaje, que se celebró en la capital hispalense del 2 al 18 de octubre.



En rueda de prensa, Serrano, junto con Peter Welter, de la productora Fresco Films, ha subrayado que ha sido "todo un éxito", de tal manera que no se ha registrado en el rodaje incidencia alguna y que, durante el mismo periodo, en el Alcázar, "a pesar de estar cerrado parcialmente, se ha producido un incremento de visitas del 2,35%, lo que supone que un total de 75.000 personas visitaron el Real Alcázar de Sevilla durante el rodaje".



En cuanto a datos en términos económicos, el rodaje de 'Juego de Tronos' en la ciudad ha generado unas 12.000 pernoctaciones, siendo un total de 200 habitaciones de hotel las que han estado ocupadas cerca de dos meses. Además, la productora ha contratado a más de 140 personas en Sevilla y más de 50 autónomos, todas ellas procedentes de la guía 'Shoot in Seville', que el Ayuntamiento presentó hace más de dos años y en donde se cuenta a las productoras el elenco de profesionales, empresas y autónomos de todo tipo que existen en la ciudad.



Asimismo, el rodaje ha sido para la ciudad "una gran oportunidad" en términos de promoción. En este sentido, Serrano ha manifestado que "nunca se cansarán de agradecer a la productora y a 'Juego de Tronos' la oportunidad que le han dado a la ciudad", ya que se trata de una serie que "se emite en más de 180 países en el mundo, siendo la serie de televisión más vista en el mundo".



Tras ser preguntado por la posibilidad de que la serie vuelva a rodar en Sevilla en su próxima temporada, el concejal delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo ha afirmado que "vamos a trabajar en ello y desearíamos que Sevilla continuara siendo el escenario en la próxima temporada, si bien ha explicado que "hasta ahora lo que se ha grabado corresponde a los libros de George RR Martin y para la sexta temporada ya no hay libros escritos". Por tanto, a su juicio, "el devenir de la serie es un poco incierto en cuanto a argumentos y sería muy aventurado adelantar algo en ese sentido".