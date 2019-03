Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera debatirán el 13 de junio

El debate 'a cuatro' que enfrentará a los candidatos a la Moncloa de las principales fuerzas políticas -Mariano Rajoy, del PP, Pedro Sánchez, del PSOE, Pablo Iglesias, de Podemos, y Albert Rivera, de Ciudadanos- se celebrará el próximo 13 de junio por la noche.



El debate se celebrará en la Academia de Televisión y será realizado de forma conjunta por las tres principales cadenas del país: TVE, Atresmedia y Mediaset. Así, un "consorcio técnico" de las tres cadenas se encargará de "la realización y de la moderación" de esta cita.



Será el primer debate televisivo entre el presidente en funciones, Mariano Rajoy, y los candidatos de las otras tres fuerzas políticas citadas, ya que en la campaña de las pasadas elecciones el líder del PP sólo quiso debatir con Pedro Sánchez debido a que Ciudadanos y Podemos aún no tenían representación en el Congreso.



Tras varias semanas de negociaciones, el debate se celebrará finalmente el día 13, una fecha con la que dudaban las formaciones políticas al principio porque ese mismo día España juega un partido de la Eurocopa de fútbol. Como dicho encuentro deportivo tendrá lugar a las tres de la tarde, los partidos han coincidido en que el debate puede celebrarse por la noche ese mismo día.



Se trata, además, de la primera semana de campaña, la que tradicionalmente prefieren los partidos para celebrar los debates como han admitido fuentes del PP, PSOE y Ciudadanos. No es el caso de Podemos, que prefería la segunda semana, como ha reconocido Íñigo Errejón.



Una vez decidida la fecha del debate, los partidos podrán cerrar ya las campañas electorales de sus candidatos, quienes previsiblemente ese día se dedicarán a preparar el debate con sus equipos y no celebrarán más actos.



La campaña electoral para las elecciones del 26-J arranca en Antena 3. La cadena organiza el próximo 9 de junio un debate a cuatro entre mujeres representantes de los cuatro principales partidos. Este debate estará moderado por Vicente Vallés de Antena 3 Noticias.