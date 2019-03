¿Qué fue del niño del anuncio "Hola, soy Edu, ¡Feliz Navidad!"?

"Hola, soy Edu, ¡Feliz Navidad!". Si tienes más de 25 años, seguro que recuerdas el anuncio de Airtel con la campaña que lanzó en 1997. Han pasado 20 años desde que este niño se convirtiera en una de las primeras campañas virales (sin que existiera aún Internet como lo conocemos ahora). ¿Qué fue del niño que protagonizaba el anuncio?

Enrique Espinosa, ha desarrollado una exitosa carrera en el campo del desarrollo web y marketing digital, según informa Bluper. Espinosa es el fundador de una consultoría tecnológica que luce el nombre de Agencia Ninja. "Lo he aprendido todo solo pero también me he arrimado a los mejores", afirma.

Eduardo Espinosa, protagonista de la campaña de Airtel, en la actualidad | Agencias

Para Enrique Espinosa, aquella experiencia supuso “la oportunidad de entrar en un mundo fabuloso para un niño, que me permitió aparecer en los programas de máxima audiencia de televisión y disfrutar de un gran éxito a pesar de que fuera muy efímero".

En la actualidad, el día a día de Enrique Espinosa está totalmente alejado del mundo publicitario televisivo y todos sus esfuerzos están centrados en potenciar la consultora creada por él mismo.