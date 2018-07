El PSOE reclama una investigación sobre la existencia de 'listas negras' en RTVE

El PSOE ha pedido al Gobierno una investigación sobre la existencia en RTVE de 'listas negras' de profesionales en función de su ideología, a través de una proposición no de ley que ha presentado en el Congreso de los Diputados. Además, ha solicitado la comparecencia del presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, ante la Comisión de Control Parlamentario de la Corporación.



El portavoz socialista en esta comisión, Juan Luis Gordo, ha instado a la dirección de RTVE a que "explique el porqué" del correo que remitió por error la ex directora de Programas y Gestión de los Servicios Informativos de TVE, Cecilia Gómez Salcedo, en el que, a su juicio, "puso de manifiesto la existencia de 'listas negras' por motivos ideológicos dentro de la cadena pública".



Asimismo, ha pedido que la dirección de RTVE informe de "a quién iba dirigido, con qué fin y quiénes integraban esa lista". "La dimisión de la directora no es suficiente. RTVE no debe dejar el asunto así y tiene que depurar responsabilidades y explicar qué está ocurriendo en la corporación para que existan denuncias sobre manipulación, 'listas negras', falta de objetividad, pérdida de calidad y de audiencias", ha indicado.



Además, ha reclamado que los responsables de la Corporación informen de si existe "otro tipo de controles sobre la ideología de los profesionales y cuáles están siendo sus consecuencias".



"El nuevo presidente cambió nada más llegar al puesto a responsables de Informativos de la cadena publica, que había alcanzado unos niveles de profesionalidad, objetividad, pluralismo y transparencia reconocidos por numerosos premios y galardones, y en su lugar, la nueva dirección contrató a profesionales de medios de comunicación con una demostrada línea ideológica ultraconservadora", ha criticado Gordo.