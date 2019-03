El productor José Luis Moreno se queda fuera de 'La que se avecina'

'La que se avecina' ya ha comenzado el rodaje de su quinta temporada, pero en esta nueva etapa José Luis Moreno ya no aparecerá como productor ejecutivo. Los problemas económicos por los que atraviesa el empresario han llevado a Telecinco a asumir directamente los gastos de la producción en lugar de hacerlo su productora Alba Adriática.



Todos los actores de la serie han sido fichados por la cadena para que la nueva temporada pueda grabarse sin que haya problemas de liquidez. Según informaba 'El Mundo' la semana pasada, la cadena también ha tenido que solventar previamente las deudas con los proveedores de 'La que se avecina' para poder retomar la serie.



A fin de que Moreno pueda seguir facturando, la cadena le ha encargado la producción de las dos galas navideñas que los espectadores podrán ver estas Navidades, al igual que el pasado año. No hay que olvidar que Telecinco tiene una participación en las sociedades audiovisuales del empresario.



CRYSTAL FOREST, SIN PRODUCCIONES



Las cuentas de Alba Adriática no salen pero tampoco las de Crystal Forest. La última de las productoras de José Luis Moreno, creada expresamente para poner en marcha la adaptación española de 'Las chicas de oro' (TVE), tampoco ha podido pagar puntualmente a sus trabajadores. Los retrasos en los pagos de los sueldos ha llegado a afectar a unos 70 trabajadores. Algunos de ellos, cansados de las constantes excusas, le han incluso demandado por impago.



El productor recibía recientemente otra mala noticia. A pesar de tener apalabrada una segunda temporada de 'Las chicas de oro', la pérdida de audiencia que la ficción ha sufrido desde su estreno ha llevado a Televisión Española a rechazar su continuidad, por lo que la productora pierde ahora su razón de ser, sin producción alguna que sacar adelante.



TELECINCO, ESCARMENTADA CON MORENO



A mediados de 2006 Telecinco alcanzó un acuerdo para la adquisición del 15% de las sociedades audiovisuales del empresario José Luis Moreno. Con esta operación, la cadena pretendía fortalecer su liderazgo en la producción de contenidos de calidad, sin embargo, cuatro años y medio después la situación es muy diferente. Las productoras de Moreno están bajo mínimos, sin nuevas producciones a la vista y con muchos agujeros que tapar.



El acuerdo supuso la entrada de Telecinco en el capital de las compañías de las que era propietario Moreno, tanto las de servicios, como las de producción de contenidos audiovisuales. De esta manera, la operadora de televisión pretendía garantizar el control de costes en un modelo de negocio que la ha situado a la cabeza de la rentabilidad europea, no obstante, en los últimos años sus planes para estas compañías se han venido totalmente para abajo.



La cadena tampoco parece contenta con otros aspectos de la productora Alba Adriática. Los guiones de sus últimas producciones han vuelto a retrasarse, lo que ha provocado nuevas quejas por parte de algunos de los actores. La situación recuerda a la sufrida hace varios años por el equipo de 'Escenas de matrimonio'.



LA PRODUCTORA KULTEPERALIA PRESENTA UN ERE



Las malas noticias no hacen sino acumulársele a José Luis Moreno. Su abogado, Emilio Ramírez, estudia presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 33 de sus trabajadores. La medida afecta a los empleados de Kulteperalia, una productora dedicada a la organización de grandes espectáculos y alquiler de platós y estudios de televisión.



Algunos de sus proveedores tampoco han logrado cobrar los pagos atrasados, por ello algunos de ellos decidieron actuar el pasado mes de octubre estacionándose frente a los estudios de grabación y reivindicar así el pago de todo lo que se les debía. Al parecer, la productora no ha acudido a ninguno de los actos de conciliación a los que ha sido llamada.



* Prohibida la reproducción total o parcial de esta información sin citar la fuente (ObjetivoTV.com)