El presentador Aitor Trigos se confiesa: "Perdí mi casa, me la quitó el banco"

"Perdí hasta mi casa, me la quitó el banco. Acabé en la puta calle", ha declarado Aitor Trigos en una entrevista para El Confi TV.

El presentador vallisoletano fue el maestro de ceremonias de numerosos programas de televisión hace una década. Después, poco más se supo de él.

Trigos ha confesado en esta entrevista la "situación límite" a la que ha llegado. "No supe asimilar lo que me estaba pasando en mis años de mayor esplendor y viví una borrachera profesional provocada por la buena racha. Tengo la mayor parte de la culpa de no estar ahora en la pequeña pantalla", ha declarado el presentador. Pero aclara que en su caso "no he visto manos negras en mi carrera". Aitor Trigos actualmente dedica su tiempo al mundo del teatro.

"Que dejaran de llamarme para conducir programas repercutió en mi situación personal. Perdí hasta mi casa, me la quitó el banco. He tenido que cambiar mucho y ahora mismo estoy en una situación límite, hasta el punto en el que me quedé en la puta calle. Eso es muy difícil de remontar", continúa en la entrevista al portal televisivo.