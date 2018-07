Perico Delgado no comentará el Tour 2013

El tándem Carlos de Andrés y Pedro Delgado no se repetirá este año durante el Tour de Francia. El ex ciclista Pedro Delgado no comentará por primera vez el Tour de Francia este año, tras 18 años colaborando con TVE. Delgado no participará en esta edición de la carrera francesa debido a las restricciones presupuestarias de Televisión Española.



Según informa el diario 'El Mundo', los responsables de la cadena pública se lo comunicaron ayer lunes por la tarde cuando la carrera comienza el próximo sábado.



La decisión de TVE ha sorprendido a Delgado, que ya el año pasado llegó a un acuerdo de última hora para comentar la carrera desde los estudios de la corporación en Madrid.