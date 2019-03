Pedrerol: "Si se quita la opinión y la pasión, el fútbol desaparece"

Todo está preparado para que los 'Jugones' salten al terreno de juego a partir del próximo lunes 16 de septiembre en laSexta, con un claro objetivo según César González, director de informativos de laSexta: "Venimos a pelear con unos rivales muy fuertes y muy buenos, pero ahora hemos fichado a Josep, un pedazo de jugador para igualar el partido". González incluso ha comparado el fichaje de Pedrerol por laSexta con el de Gareth Bale por el Real Madrid.



En Objetivo TV hemos hablado con Josep Pedrerol y Lara Álvarez, quienes no han tenido problemas en reconocer que se mojarán con sus opiniones en 'Jugones', al igual que en la promo del programa, donde ambos acabaron ligeramente empapados. Por su parte, Pedrerol cree que "si se quita la opinión y la pasión, el fútbol desaparece". "Tenemos que mojarnos, diremos lo que creemos que está bien y está mal", añade el Pedrerol.



Lara Álvarez ha afirmado que ella va a ser "la parte más objetiva, más informativa" y reconoce que "'Jugones no va a consistir en quedar bien y decir lo que toca, esto va a ser una opinión de la información que vemos, nos vamos a mojar y vamos a implicar al espectador".



El lema de 'Jugones' es fuera tópicos, así que olvidemos las clásicas declaraciones de: "La liga es muy larga o el fútbol es así." Para Josep Pedrerol, en 'Jugones' se va a "ir al fondo de la cuestión, a analizar un poco más allá".



Lara Álvarez ha querido hacer hincapié en acabar con el tópico de que a las mujeres no les gusta el fútbol. Según ella, "cada vez hay más mujeres en el periodismo deportivo, estamos igual de capacitadas que los hombres y aportamos ese puntos de vista femenino al deporte, además captamos otro tipo de público haciendo partícipes a las mujeres que les gusta el fútbol".

El lunes 16 de septiembre empieza 'Jugones' a las 14:55 horas en laSexta.