Paula Vázquez planta a Telecinco: no irá a la isla de 'Supervivientes'

No. Esa ha sido la respuesta que Paula Vázquez ha dado a Telecinco. La presentadora se ha negado a marcharse a Honduras para presentar desde la isla la próxima entrega de 'Supervivientes'. La cadena de Mediaset se empeñó en que fuera Vázquez uno de los nuevos rostros del formato de supervivencia y por ello le hizo llegar a la presentadora la propuesta.



Los problemas de salud que la presentadora arrastra desde su paso por 'La isla' ha sido razón más que suficiente como para rechazar este 'envenenado' encargo. "Me quitaron la vesícula porque las gastritis se estaban convirtiendo en algo crónico. […] Creo que el tiempo que estuve fue el justo y el necesario. Para mí supuso casi cuatro años con intervalos de meses en Madrid. Fue un cambio brutal en mi vida, hubo un antes y un después de 'La isla'. Pero físicamente no lo resistía más, no paraba de perder kilos. Para mí fue un reto personal increíble", afirmó en su momento a FórmulaTV. Al parecer la presentadora se ha enfrentado a los directivos de Telecinco para dejarles bien clara cuál era su postura. Finalmente parece que la cadena no ha tenido más remedio que aceptar la negativa de Paula Vázquez.



A menos de un mes para el arranque de la nueva edición de 'Supervivientes', el formato se queda sin presentadora en la isla. Telecinco pretendía potenciar las conexiones en directo con Honduras, sin embargo, tras la "marcha" de Paula Vázquez la cadena podría dar un paso atrás en sus pretensiones iniciales. La cuestión ahora es... ¿Quién presentará 'Supervivientes' desde Honduras? ¿Hay alguien capaz de llevar a cabo este cometido con solvencia?



Cabe destacar que los buenos datos de audiencia registrados por 'Supervivientes' han hecho posible la vuelta del formato. En su última edición, consiguió convertirse en el segundo reality más visto de 2010 con un share del 17,5% (2.367.000). Tan solo fu superado por 'Gran Hermano'.



TELECINCO NO QUIERE A EVA GONZÁLEZ

La pasada temporada Telecinco confió en Eva González y la colocó como presentadora enviada a Nicaragua. La guapa modelo sustituyó a Mario Picazo, encargado en pasadas ediciones de ser el vínculo de unión entre España y el recóndito paisaje elegido por la organización del concurso para llevar a cabo la aventura. La actual presentadora de 'Se llama copla' (Canal Sur) no estuvo a la altura del formato y mucho menos cumplió las expectativas de los seguidores del programa. Por ello, este año no repetirá experiencia.



Telecinco quiere apostar por un rostro "nuevo", sin embargo, tiene muy claro que no puede permitirse errar como en 'Operación Triunfo 2011' tras poner a Pilar Rubio al frente del formato. Pero el tiempo juega en su contra. La cadena debe tomar la decisión lo antes posible para que la persona elegida pueda pasar todos los controles médicos necesarios y sea vacunada antes de emprender el viaje.



ABENIA Y LLASERA, DOS DE LAS CANDIDATAS A SUSTITUIR A PAULA VÁZQUEZ

La cadena tiene varios nombres sobre la mesa pero no termina de decidirse. La modelo zaragozana Adriana Abenia ('Fresa ácida') es una de las profesionales que podría optar a la plaza. Juega a su favor que es un rostro de la cadena y que además conoce y se complementa perfectamente con Jorge Javier Vázquez, firme candidato a hacerse con las riendas del plató de 'Supervivientes', tal y como avanzaba Vertele el pasado mes de marzo.



Sin embargo, irrumpe con fuerza el nombre de Tania Llasera. Tras su sonado fracaso al frente de 'Fama 5', Telecinco quiere recuperarla y colocarla nuevamente al frente de uno de sus programas. La cadena tenía pensado "devolverle" el programa 'Resistiré, ¿vale?', aunque ahora tampoco cierra otras opciones. ¿Será Llasera capaz de presentar un formato como 'Supervivientes' en donde la improvisación juega un papel de primer orden? Muchos lo dudarían tras ver su trabajo al frente del talent show de bailarines. Además, si finalmente Llasera es la elegida... ¿Quién se haría cargo de 'Resistiré, ¿vale?' cada semana? ¿Cristina Tárrega, tal vez?