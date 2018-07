Pastora Soler: "TVE me ha pedido que no gane Eurovisión"

Puede que sea la primera artista que, a pesar de ser una de las favoritas para ganar Eurovisión, no quiera entrar en la historia del festival. Pastora Soler ha declarado en una entrevista radiofónica a ABC Punto Radio Catalunya que "TVE me ha pedido que no gane Eurovisión por el gasto que supone organizar el Festival".



La cantante, que el próximo sábado interpretará en Bakú la balada 'Quédate Conmigo', se ha sincerado durante la entrevista: "Sí. Me dicen 'por favor, no vayas a ganar. Antes, tenemos que salir de la crisis y salir del bache' (...)".



"Todo esto lleva un gasto grandísimo y Azerbaiyán se lo puede permitir, pero nosotros no. Por eso, para mí un top 5 sería un triunfo", añadió la artista.