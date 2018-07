Pastora Soler: "Si ganamos Eurovisión, será una ilusión para TVE"

Pastora Soler ha querido aclarar sus polémicas palabras sobre el Festival de Eurovisión. "Se han sacado de contexto", afirma la representante de España en Eurovisión 2012.



En la entrevista concedida a ABC Punto Radio Catalunya, la cantante dijo que "TVE me ha pedido que no gane Eurovisión por el gasto que supone organizar el Festival".



"Carlos Mochales (director de programas de TVE) en la rueda de prensa me dijo que teníamos más oportunidades que nunca de ganar Eurovisión y voy a salir a ganar con todas mis fuerzas", afirma Pastora Soler. "Todos están conmigo. Si ganamos, será una ilusión para TVE".



La cantante, que el próximo sábado interpretará en Bakú la balada 'Quédate Conmigo', declaró durante la entrevista: "Sí. Me dicen 'por favor, no vayas a ganar. Antes, tenemos que salir de la crisis y salir del bache' (...)".