Pablo Motos: "Jamás hablé del dinero de otra cadena a Vasile"

"Paolo Vasile me cae muy bien. Lo que pasa es que cuando se pone a pelear no conoce a nadie". Así de rotundo ha sido Pablo Motos sobre el Consejero Delegado de Telecinco en una entrevista concedida a 'El Periódico de Catalunya'.



"No es cierto que le dijera a Vasile que había recibido una 'oferta económica indecente'. Si dijo eso tiene mala memoria. Jamás hablé del dinero de otra cadena" responde el presentador de El Hormiguero 3.0 a las declaraciones de Vasile sobre su marcha de Cuatro a Antena 3. Según Motos "le dejé claro (refiriéndose a Vasile) que había tomado ya la decisión de marcharme".



A finales de junio, con el final de la anterior temporada, el Consejero Delegado de Telecinco hizo unas declaraciones acerca de la marcha de dos de los programas insignia de Cuatro a Antena 3: El Hormiguero y 'Tonterías las Justas' (equipo que ahora presenta Otra Movida en Neox). En este encuentro informativo, Vasile dijo que le hubiera gustado que "Pablo Motos siguiera en Cuatro. Es una persona con mucho talento, perfecto para la cadena, pero no tengo el dinero suficiente para retenerlo, ya que nos hizo una propuesta económica indecente".



Pablo Motos recuerda en eta entrevista cómo fue la conversación: "Le dije que quería irme haciendo el menor daño posible a Telecinco. Él me contestó que hiciera un buen programa hasta el final. (...) el último día tendría a Cameron Díaz. '¡Ah, te quieres ir haciendo el chulo!'. (...) La conversación fue tal como la cuento: no se habló de cifras ni dinero. En un juicio perdería él porque tengo testigos".

El presentador de El Hormiguero 3.0 no duda en responder por qué Vasile dice que "la reputación de una cadena está en la cuenta de resultados": "Si hablas de la cuenta de resultados es porque a lo mejor no te apetece hablar de los contenidos".



También tiene palabras sobre el desencuentro entre Vasile y Florentino Fernández, del que el Consejero Delegado de Telecinco dijo que "se cree el rey del mambo". Motos reconoce que aquello le sentó muy mal: "No me gusta que se metan con la gente de mi equipo".



"ALUCINO POR ESTAR NOMINADOS AL EMMY"

"Todavía no me lo creo". El Hormiguero 3.0 está nominado a un premio Emmy, los galardones más prestigiosos de televisión del mundo. "Son cosas que has visto por la tele, a las estrellas... Sólo la posibilidad de ir a la gala e irme de juerga con Charlie Sheen me hace ilusión".