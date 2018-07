Omaíta visita a su amiga la Duquesa de Alba

Estudiaron juntas y son amigas desde la infancia, pero Antonia no acaba de creerlo, hasta que decide acompañar la noche de Reyes a su madre, Omaíta, al Palacio de Dueñas para visitar a la mismísima Doña Cayetana de Alba.



El espacio de humor de Jorge y Cesar Cadaval, 'Los Morancos', en Canal Sur, 'Qué buen puntito', se desplazará el próximo día 5 de enero en prime time a la residencia habitual de la Duquesa de Alba para conversar con la aristócrata con más títulos nobiliarios de España y demostrar así el buen sentido de humor que tiene la Duquesa.



De este modo, Omaíta, personaje interpretado por César, demostrará a los espectadores de la cadena autonómica que no mentía cuando decía que había estudiado con Doña Cayetana y conserva con ella una amistad desde la infancia.



Pero la primera sorprendida será, sin duda, su hija Antonia, a la que encarna su hermano Jorge, que no dará crédito cuando visite junto a su madre a la duquesa y vea con sus propios ojos la confianza que ésta tiene con Omaíta, tal y como recoge Canal Sur en su web.



Esta visita al Palacio de Dueñas no será la única sorpresa de 'Qué buen puntito' para la noche de Reyes. El espacio de humor también mostrará los preparativos de la cabalgata del barrio donde Pamela 'La guiri' será la Estrella de la Ilusión ante la envidia de Jenny y Vane.