'Se hace saber' es el último intento de 100 Balas, la productora de Enrique Pérez Vergara, más conocido como Flipy, por hacer reír a la audiencia. El espacio de humor de La 1 no ha cuajado entre la audiencia, ya que desde su estreno el pasado 10 de enero no ha registrado grandes datos de audiencia.



El primer programa fue visto por tan solo un 7,1% de share (1,4 millones), muy lejos de los datos que cosechaba 'La hora de José Mota' en su última temporada en la cadena (18,9% de share y más de 3,6 millones).



En su franja de emisión en prime time, 'Se hace saber' ha cosechado una audiencia del 6,9% de share en enero de 2014, -1,5 puntos respecto a la audiencia que tenía La 1 en esa misma franja en noviembre de 2013 con 8,4% de cuota (ya que diciembre cuenta con una programación especial, debido a las fiesta navideñas).



'Se hace saber' registra una audiencia de 1,2 millones y 6,6% de share, incluyendo su último programa, ya emitido en el late night de la cadena pública (el pasado 7 de febrero, con 5,7% share y 709.000 espectadores).



NUEVO FRACASO DE LA PRODUCTORA 100 BALAS

Este espacio de humor se suma a otros fracasos de la productora como el caso de 'Guasap!', el programa "fantasma" que llegó a promocionarse en Cuatro pero que nunca se estrenó en ninguna cadena de Mediaset. El grupo decidió cancelar el programa que iba a presentar Dani Martínez antes de estrenarlo, ya que según informó el portal Vanitatis no convencían los pilotos que presentaba la productora 100 Balas: "los directivos del canal (Mediaset) habían rechazado hasta cuatro programas piloto".



No es la única producción de 100 Balas que aún no ha visto la luz, ya que en octubre comenzó a rodarse 'El Chiringuito', una nueva serie para Telecinco que aún no se ha estrenado y que de momento no encuentra hueco en la parrilla de la cadena. La serie se centra en un chef que cambia la 'nouvelle cousine' por un chiringuito de a pie de playa que anda de capa caída. 'El Chiringuito' cuenta con Blanca Portillo y Santi Millán como protagonistas.