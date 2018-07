Nueva condena a Telecinco de 120.000 euros

Telecinco no gana para indemnizaciones. El Tribunal Supremo ordena indemnizar con 120.000 euros al matrimonio formado por Finito de Córdoba y Arancha del Sol ya que considera que la información vertida en el desaparecido programa 'A tu lado' sobre una supuesta crisis matrimonial e infidelidades vulnera el honor y el derecho a la intimidad de los demandantes.



Las periodistas Lidia Lozano y Raquel San Miguel, así como el director del antiguo programa de Telecinco, 'A Tu Lado', deberán indemnizar al matrimonio formado por la actriz Arancha del Sol y el torero Finito de Córdoba. En una sentencia, la Sala Primera del Tribunal Supremo (TS) recuerda que los hechos se remontan al 8 de febrero de 2005 durante la emisión de 'A Tu Lado', y consistieron en la difusión de imágenes y realización de insinuaciones y manifestaciones en relación a la supuesta crisis en el matrimonio, motivada por una presunta infidelidad del diestro.



Ante estos hechos, el matrimonio presentó una demanda de protección del honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen contra la productora del programa, su director, Francisco López Diago, y las periodistas del mismo San Miguel y Lozano. Aunque el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Madrid acordó estimarla, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a todos los demandados y ahora el Supremo vuelve a dar la razón en parte a los recurrentes.



La sentencia del TS considera que se vulnero el honor y el derecho a la intimidad de los demandantes y que hubo un "escaso grado" de afectación de las libertades de expresión e información, ya que la misma no se dirigió a formar la opinión pública, sino a satisfacer la curiosidad de los ciudadanos en conocer la vida de personas de reconocida proyección. Además indica que la exposición fue realizada de manera "ofensiva", acompañada de comentarios "innecesarios" que solo redundan en "descrédito y menosprecio" del matrimonio.



En lo que se refiere al ataque a su intimidad, el TS argumenta que lo importante, más allá de que fuera o no veraz la información divulgada, es el hecho de que se refiera a asuntos de interés público y no a datos íntimos que la pareja quiera mantener a resguardo de terceros. "Y puesto que el tema de las posibles infidelidades cae dentro de lo íntimo, no puede rebasarse sin el consentimiento de los afectados por lo que se aprecia lesión a la intimidad", concluye el Supremo.



MÁS DE 2,4 MILLONES DE EUROS EN DEMANDAS

Con esta última condena del Tribunal Supremo, Telecinco suma más de 2,4 millones de euros en indemnizaciones desde 2008. Muchas de ellas vienen de demandas interpuestas a programas ya cancelados, como es el caso de 'Salsa Rosa' o 'A tu lado'. Aunque es 'Aquí no hay tomate' el que más "caro" le está saliendo a Telecinco.



>> Indemnización de 310.000 euros a Isabel Pantoja

>> Condena a Telecinco por la "supuesta separación" del matrimonio Aznar

>> Telecinco tendrá que pagar 300.000 euros a Anna Kournikova