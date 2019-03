Nova emite la telenovela 'Cuando me enamoro'

Nova, el canal del Grupo Antena 3, estrena esta tarde (a partir de las 16:00 horas), 'Cuando me enamoro', una telenovela llena de pasión, de amor, de desamor, de encuentros y desencuentros; de malos entendidos, traiciones y venganzas.



El tema principal de la nueva telenovela -que emitirá Nova de lunes a viernes- está interpretado por Enrique Iglesias, con la colaboración de Juan Luis Guerra. Se titula también "Cuando me enamoro" y pertenece a Euphoria, el último trabajo de Iglesias, publicado el pasado mes de julio.



Cuando me enamoro es una versión libre de Martha Carrillo y Cristina García, basada en la historia original de 'La Mentira', creada por Caridad Bravo Adams.

Producida por Televisa, Cuando me enamoro es la historia de una mujer (Renata) que se casa enamorada con un hombre (Jerónimo) que decide vengar la muerte de su medio hermano, motivo que ella desconoce.



EL ARGUMENTO



Jerónimo conoce de manera casual a Renata y queda impactado con su belleza desde el primer instante, sin conocer su verdadera identidad surge entre ellos un gran amor, mismo que los marcará de por vida. El destino y las intrigas conducen a Jerónimo a creer erróneamente que Renata mantuvo una relación con su medio hermano Rafael, y que éste al sentirse traicionado y utilizado por ella se suicidó.



Por ese motivo, Jerónimo jura ante la tumba de Rafael que su muerte no quedará impune, y a pesar del profundo amor que le tiene a Renata, él la engaña y decide hacerla sufrir para que pague por todo el supuesto dolor que le provocó a su hermano.



A lo largo de la historia Jerónimo encuentra a la persona que jugó con los sentimientos de Rafael, y descubre que quienes le dieron un tiro de gracia a su hermano fueron Roberta y Josefina, las grandes villanas de la historia. Renata y Roberta son hermanas ante todo el mundo, pero existe un gran secreto en su nacimiento. Ambas creen que su madre es Josefina, pero ella sólo es madre de Roberta, quien en un arranque de ira y avaricia se la roba a su verdadera madre.



Josefina y Roberto fueron amantes durante alguna época. Ella quedó embarazada al mismo tiempo que su esposa Regina. Josefina al descubrir que Roberto sólo protegería a su hija legítima y que Roberta no gozaría de su herencia y fortuna, decide apoderarse de la otra pequeña para vengarse. Josefina hace pasar a la hija de Regina como propia con la intención de que al cumplir 25 años de edad recupere su dinero y lo comparta con ella.



Así, con un profundo dolor, Regina Soberón dedica toda su vida a buscar a la hija que le robaron. Con el tiempo la vida la pone en la encrucijada de encontrar de nuevo el amor con Antonio, un buen hombre que le ofrece el apoyo y estabilidad para que pueda seguir dedicando toda su energía a la búsqueda de su hija.

Los escenarios



Cuando me enamoro tiene varios escenarios en los que se desarrolla su trama. Parte de la historia, transcurre en Ciudad de México, donde está el negocio de los Monterrubio, dedicado a las exportaciones.

También en la ciudad se sitúa 'La Esperanza', un centro altruista que encabeza Regina, y que da apoyo a las madres solteras durante su embarazo.



Por otro lado, la historia se desarrolla al norte de México, en un pueblo ficticio llamado 'Cruz de Amor', situado cerca de Ensenada, Baja California. Ahí se mostrará el mundo vitivinícola: la cosecha de uva y la producción de vino.