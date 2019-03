Nina: "Nos duele que se carguen un programa en lo más hondo, lo fulminan"

Un total de 142 concursantes, 30 artistas con carrera consagrada, 50 que viven de la música, más de 10 millones de espectadores en España y un total de 25 discos de oro y 100 de platino. Son los números que guarda la historia de un formato televisivo llamado 'Operación Triunfo'. Un formato que Telecinco no ha sabido mimar y que anoche fue cancelado debido a su alto coste y a su baja audiencia.



La cadena de Mediaset emitió anoche la última gala de 'OT 2011', aunque más que el cierre de esta edición fue más bien la despedida de un formato. En televisión todo puede cambiar de un día para otro, sin embargo, no parece probable que el reality musical vuelva a tener una nueva edición, no al menos el próximo año y mucho menos en Telecinco.



Sin contar la gala de este domingo, el programa ha registrado una audiencia media de 2.229.000 espectadores, es decir, una cuota de pantalla de solo el 13,7%. Desde su estreno, el pasado 16 de enero, 'OT 2011' ha sido cada semana tercera opción en prime time. Únicamente en su arranque (2.778.999 y 17,3%), el programa de Gestmusic logró la segunda posición, por detrás de 'La película de la semana' (TVE1).



NINA: "ME TOCA VIVIR ESTE AMARGO MOMENTO"

El momento álgido de la noche llegó a los quince minutos del inicio. Nina, en un emotivo discurso, recordó que la primera edición de 'Operación Triunfo' se convirtió en un auténtico fenómeno televisivo, mientras que con esta edición "estamos viviendo un fenómeno tremendo en Internet". La directora de la Academia quiso dejar claro que "me ha tocado estar en este programa en sus momentos más dulces y ahora también en los más amargos", en referencia a la inesperada cancelación del programa.



El momento más comentado de la noche llegó en ese momento. Nina no quiso acabar sin antes criticar duramente la decisión de Telecinco de acabar con el programa. "Nos duele que se carguen un programa en lo más hondo, lo fulminan, sí con estas palabras, un programa que ha promovido los valores del esfuerzo, el rigor, la exigencia y el sacrificio de un oficio". Las palabras de Nina hicieron saltar no solo las lágrimas de los concursantes, sino también de Noemí Galera.



Las críticas hacia Telecinco no habían hecho más que empezar. Incluso el miembro del jurado José Antonio Abellán bromeó con la concursante Coraluna sobre el tema que le tocó defender sobre el escenario. "El tema se llama 'El Apagón', ni que lo hubiera elegido Paolo Vasile", afirmó en referencia al Consejero Delegado de Telecinco.



El plató de 'Operación Triunfo' contó anoche con la presencia de varios ex ganadores de ediciones pasadas, así como de números ex triunfitos. Soraya, que cantó su tema 'Dreamer' tuvo un mensaje de ánimo para los concursantes, asegurando que "hay vida fuera de 'Operación Triunfo'".



Por su lado, los concursantes fueron también expresando sus sensaciones y sentimientos en esta noche tan especial para ellos. "¡Qué todo el mundo sepa desde aquí que 'OT' no muere. Empieza con nosotros!", gritó Moneiba.



La noche avanzó y en ningún momento ni la presentadora ni nadie del resto del equipo explicó a los espectadores las razones por las que anoche se emitía esa final adelantada. De lo que sí presumió Pilar Rubio, tras la primera pausa publicitaria, fue de que el hashtag oficial del programa #vivaot, había conseguido ser trending topic (tema del momento) internacional en Twitter, donde también coló el no oficial: #otdead.



NOEMÍ GALERA: "CON TANTO CAMBIO ES DIFICIL CUADRAR LAS AGENDAS"

Noemí Galera tampoco se quedó corta en sus críticas hacia Telecinco. La directora de casting de Gestmusic-Endemol y portavoz del jurado tomó la palabra tras la actuación de Nahuel, que interpretó sobre el escenario la canción 'A Dios le pido' de Juanes.



"Si la cadena no nos hubiera cambiado tanto de día, podría haber venido Juanes, Take That, Kylie Minogue... Pero como nos cambiaban de día cada cinco minutos es muy difícil cuadrar las agendas de los artistas internacionales". El espectador vio que 'Operación Triunfo' pasó del domingo al lunes y nuevamente del lunes al domingo en su gala final, pero lo cierto es que Telecinco barajó también la noche del miércoles en varias ocasiones, lo que sin duda dificulta traer al programa a cantantes de renombre internacional.



También David Bustamante, invitado especial, tuvo palabras de aliento y consuelo para los concursantes del programa. "Lo mágico de 'Operación Triunfo' es que hay una serie de personas que te ayudan a cumplir un sueño. Esto no es más que el principio. Yo estuve en 'OT' cinco meses y mi carrera dura ya 10 años".



La última sorpresa llegó al final de la noche con la elección del ganador. Contra todo pronóstico Jefferson quedó en tercero y Álex ocupó la segunda plaza. El ganador de 'Operación Triunfo 2011' fue Nahuel. ¿Quién es? No sé… un joven que definió su paso por el programa como "un sueño hecho realidad".