Nace la "Red de Territorios de 'Juego de Tronos'" en España

La Spain Film Commission, organismo que facilita y promociona los rodajes en España, ha lanzado este lunes la "Declaración de Tudela", escrito fundacional de la Red de Territorios de 'Juego de Tronos' en España (Red GOT, por la siglas en inglés de la serie).



La declaración se ha aprobado en una reunión celebrada durante el Festival Opera Prima de Tudela, en Navarra, y establece las bases para la colaboración entre todos los lugares implicados en el rodaje de la serie de HBO en España.



La idea es crear "una ruta de cine que una todos los territorios que han sido y serán localizaciones del rodaje de 'Juego de Tronos'", e impulsar "proyectos colaborativos entre los municipios de la red", según un comunicado difundido tras el encuentro. Con esta declaración, la Spain Film Commission busca fomentar e impulsar proyectos colaborativos entre los municipios de la Red, tanto nacionales como de la Unión Europea y se trabajará en red para facilitar y colaborar con HBO en nuevos rodajes de la serie.



Al mismo han asistido socios de 'film commissions' de municipios de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla la Mancha y Navarra, territorios que han acogido el rodaje de la serie, y el acto ha contado con el apoyo del embajador de EEUU Jaime Costos. También se ha acordado que la próxima reunión de la Red GOT tenga lugar en Osuna (Sevilla).



También se creará una ruta de cine que una todos los territorios que han sido y serán localizaciones del rodaje de 'Juego de Tronos', iniciativa que se apoyará en todos los recursos técnicos de comunicación para que pueda ser utilizada lo antes posible por todos los interesados en la serie, en colaboración con la compañía HBO.



"Si bien no puedo estar con ustedes, me complace enviar mis mejores deseos para un productivo intercambio de opiniones. Como Embajador de EEUU en España, estoy centrado en la expansión del comercio y la inversión entre nuestros dos países. Espero que vuestra iniciativa inspire a otras comunidades a abrir sus puertas a la cooperación con la industria americana del cine y el entretenimiento", ha declarado el Embajador de EEUU en España, James Costos, en un comunicado, ya que no pudo asistir al acto.