Nace Neox Games, la gran apuesta de Atresmedia por los videojuegos y el universo de los eSports

Atresmedia entra en el mundo de los eSports de la mano del Grupo Mediapro a través de la principal Liga profesional de videojuegos en España (LVP).

La Liga de Videojuegos Profesional (LVP) del grupo MEDIAPRO es líder en audiencia en todo el mercado hispano, ocupando una de las posiciones más destacadas en el sector eSport del mercado europeo. Ostenta, ademá,s los derechos de retransmisión de las principales competiciones internacionales de ‘League of Legends’, uno de los juegos más populares a nivel mundial, para España y para el mercado de habla hispana.

Con esta incursión en el universo de los deportes electrónicos, nace Neox Games, una marca transversal que englobará toda la actividad dentro de Atresmedia, con el foco específico puesto en los videojuegos y el universo de los eSports. Desde su inicio, Neox Games aglutinará diversas apuestas y lanzamientos, dentro de diferentes áreas y divisiones de Atresmedia.

El grupo ha realizado una alianza estratégica con la Liga de Videojuegos Profesional para acercar los eSports a la televisión en abierto. Así, el próximo domingo 19 de marzo, los eSports y el universo gamer llegan a la mañana de Neox con el estreno de 'Neox Games', programa televisivo que cuenta con diversas colaboraciones como el youtuber Sergio ‘Catacroquer’ y Kiko Béjar (‘EuroPlay’ de Europa FM).

A su vez, se ha realizado el lanzamiento de www.neoxgames.com, nuevo y completo vertical que ha sido diseñado con una navegación intuitiva y sencilla para que los usuarios encuentren actualidad, juegos, trucos e información actualizada al respecto.

En acciones destacadas, tendrá lugar Neox Games, evento en el que se celebrará, entre otras actividades, la final de la Copa ECI de ‘League of Legends’ el fin de semana del 27 de mayo.

Neox Games Web | Atresmedia

‘NEOX GAMES’, ESTRENO EN TELEVISIÓN

Neox estrenará en la mañana del próximo domingo 19 de marzo, a las 13:00 horas, Neox Games, programa de producción propia de periodicidad semanal con una temática centrada en el mundo gaming.

A través de colaboradores especializados y conocidos por los aficionados a los videojuegos, el espacio del canal de Atresmedia Televisión repasará temas de actualidad, dará cobertura a eventos reseñables para el sector gamer a través de reportajes y el equipo del programa pondrá a prueba las tecnologías más divertidas e impactantes.

Para aquellos que no estén demasiado familiarizados con el mundo del videojuego, Neox Games busca enganchar a los espectadores con reportajes curiosos y contenidos didácticos para los ‘novatos’ en este territorio. Para ello, contará con colaboradores especializados y conocidos por los aficionados a los videojuegos como el youtuber Sergio ‘Catacroquer’ y Kiko Béjar, codirector y copresentador del programa de videojuegos ‘EuroPlay’ en Europa FM.

El espacio televisivo contará con distintas secciones como pueden ser Manual para Novatos, Road to Neox Games o el resumen semanal de la actividad en torno a la Liga de Videojuegos Profesional.

Estas son algunas de las secciones que Neox Games irá contando en sus emisiones a lo largo de las próximas semanas:

REPORTAJE GAMER DE LA SEMANA CON ALBA H: En su reportaje semanal, Alba H., reportera de Neox Games, se trasladará al lugar de la noticia más curiosa, siempre relacionada con el mundo gaming y dará cobertura a los eventos gamer más interesantes. En el programa de estreno, Alba H. realizará una visita a Mestalla para conocer los equipos de eSport del Valencia CF.

RESUMEN COPA ECI DE ‘LEAGUE OF LEGENDS’: ‘Catacroquer’ hará un resumen del estado de la Copa ECI de LOL y analizará las mejores jugadas de la jornada. La sección contará con grafismo para hacerlo aún más visual y atractivo.

ENTREVISTA EUROPLAY CONDUCIDA POR KIKO BÉJAR: El presentador del programa de EuropaFM ‘Europlay’ hará una entrevista semanal a una celebrity, encuentro donde dará a probar al invitado un juego en VR para ver sus reacciones.

MANUAL PARA NOVATOS: Con ayuda del colaborador ‘Catacroquer’, Neox Games explicará con su estilo desenfadado para los espectadores conceptos básicos del lenguaje que utiliza un jugador. Por ejemplo: Bugs, rollear, farmear…

SECCIÓN COLECCIÓN NEOX GAMES: El espacio mostrará un objeto exclusivo e interesante para un aficionado a los videojuegos y enseñará dónde adquirirlo y sus características. Por poner solo un ejemplo, las 7 bolas de Dragón.

REPORTAJE DEL EQUIPO DE NEOX GAMES: El equipo de Neox Games ha preparado reportajes visualmente atractivos que tengan que ver con el tema gaming, pero siempre más cercano a un público generalista. Una de las piezas que podrán disfrutar los espectadores será Cómo ser un Cosplay Star, reportaje con dos cosplayers profesionales que visitan Madrid para el Japan Weekend.

SORTEO E INTERACCIÓN CON LA WEB DEL PROGRAMA: Cada semana, Neox Games pedirá la participación del espectador, que puede ganar un premio entrando en la web del programa y respondiendo a una pregunta sobre el programa emitido.

ROAD TO NEOX GAMES: Se realizará un feed de noticias relacionadas con el evento de Neox Games y la final de la Copa ECI de ‘League of Legends’ de la LVP, que se celebrarán el próximo mes de mayo.

LOS ROSTROS DE NEOX GAMES

KIKO BÉJAR: Kiko Béjar es, junto a Quique Peinado, codirector y copresentador del programa de videojuegos ‘EuroPlay’ en Europa FM, espacio que ofrece la emisora de radio los sábados. En Neox Games se encargará de ‘Europlay’, una sección donde Kiko realizará una entrevista a una “celebrity” en la que les sacará el lado jugón, incluso a quienes no saben que lo tienen… Además de charlar, les invitará aprobar un juego en VR (realidad virtual) para ver sus reacciones. Kiko también es la voz en off del programa.

SERGIO ‘CATACROQUER’: Cara y voz del canal de Youtube The Catacroquer, cuyo contenido son noticias, novedades, humor, fails y mucho League of Legends. ‘Catacroquer’ tendrá dos secciones en el programa de Neox Games: Manual gamer para novatos y repaso de la Copa ECI de ‘League of Legends’ de la LVP.

ALBA H: Es la reportera del programa. Comenzó en Atresmedia hace 5 años como redactora de informativos en laSexta y más tarde se incorporó a la redacción de otros programas como ‘Más de Velvet’, ‘Los Secretos de Top Chef’ o ‘Todo sobre el Amor’ hasta acabar en Atreseries. Se introduce en el mundo de los eSports por primera vez con Neox Games aunque a nivel usuario lleva jugando a videojuegos desde que tiene memoria. Su juego favorito son, sin duda, los Sims, quizás por su pasión por el mundo de la moda, ya que seguramente ha pasado más horas creando personajes y casas que jugando de verdad.

Alba se trasladará cada semana en Neox a un evento o lugar interesante donde los espectadores conocerán a equipos de eSports, las últimas novedades en entretenimiento o los lugares más curiosos y exclusivos solo para gamers. Por poner sólo un ejemplo ya mencionado de cara al estreno, la reportera del canal de Atresmedia Televisión visitará Mestalla para conocer los equipos de eSports del Valencia CF.

TODO ESTO Y MUCHO MÁS EN NEOXGAMES.COM

Atresmedia lanza una web dedicada a los videojuegos hecha por y para jugones. A través de un atractivo diseño, adaptado a todas las pantallas y dispositivos, y una navegación intuitiva y sencilla, los usuarios encontrarán en neoxgames.com actualidad, juegos, trucos y mucho más.

Lo mejor de la TV, también en la web

En neoxgames.com se podrá volver a ver el programa de Neox y revivir las mejores entrevistas y reportajes de la mano de los que más saben de videojuegos: el usuario podrá estar al día de la actualidad gamer que trae cada semana ‘Catacroquer’, disfrutar de las entrevistas de Kiko Béjar a los más selectos invitados o vivir la puesta a prueba de las tecnologías más divertidas e impactantes. Toda la actualidad de los eSports cada fin de semana en Neox y, cuando quieras, en neoxgames.com.

La información de la final de la Copa ECI de LOL

Hay que estar muy atento a la web de Neox Games, para no quedarse sin entrada. El fin de semana del 27 de mayo, se celebrará la final de Copa ECI de ‘League of Legends’, un evento organizado por Atresmedia junto a la LVP.

Más de 50 videojuegos a un clic

neoxgames.com cuenta con más de 50 videojuegos para que los usuarios puedan jugar y disfrutar en un entorno seguro.

En esta gran variedad de títulos están presentes todas las categorías (estrategia, MMORPG, cartas, arcade,…) del mundo de los videojuegos. Juegos y más juegos para todos los gustos.

Toda la actualidad e información de los e-Sports, en neoxgames.com

El site de Neox Games cuenta también con una sección de noticias donde los usuarios estarán al día de todo lo que ocurre en torno a los eSports y el mundo de los videojuegos: toda la actualidad sobre consolas, nuevos títulos, curiosidades y tendencias en videojuegos, etc.

Y para los más fans, en neoxgames.com ofrece además un amplio análisis de los juegos y consolas, guías de juego, trucos y opinión, donde el contenido multimedia será protagonista para que la experiencia sea única.

NEOX GAMES Y LA FINAL DE LA COPA ECI DE ‘LEAGUE OF LEGENDS’

El fin de semana del 27 de mayo de 2017 se celebrará el evento Neox Games, que acogerá la final de la Copa ECI de ‘Lol’ de la LVP, así como torneos de otros juegos como ‘Overwatch’ o ‘Clash Royale’.

Asimismo, incluirá todo tipo de actividades como el Desafío ARAM, dos arenas de juego en las que habrá partidas rápidas del modo de juego ‘All Random All Mid’; duelos 1vs1; Reta al Pro, una zona para desafiar a jugadores profesionales; MasterClass con Pros, en las que se explicará cómo mejorar en el juego; cosplayers; photocall temático y habrá una tienda con productos oficiales de ‘League of Legends’.