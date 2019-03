La mujer de Del Valle emprenderá acciones legales contra 'El programa de AR'

El abogado de la mujer de Santiago del Valle, acusado de la muerte de la niña Mari Luz Cortés, ha anunciado que ejercerá acciones legales en relación con la entrevista que 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco, hizo el pasado mes de febrero a su representada, Isabel García.



El anuncio del letrado ha llevado a la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, la magistrada Coro Cillán, que instruye unas diligencias sobre las circunstancias que rodearon a la entrevista, a suspender las declaraciones previstas para estos días, cuando estaba citada la presentadora del programa, Ana Rosa Quintana.



Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que han señalado que la juez volverá a citar a la periodista y a otros testigos de la entrevista una vez que Isabel García ejerza, tal y como ha anunciado, acciones judiciales.



Por su parte, fuentes la productora Cuarzo, que realiza el programa, han atribuido la suspensión de las comparecencias a una cuestión "técnico-procesal" y no al hecho de que la mujer de Del Valle vaya a emprender acciones legales.



Según estas fuentes, el abogado de Isabel García se personó ayer en el Juzgado cuando iba a tener lugar la declaración de la directora del programa y ha anunciado su deseo de personarse, momento en el que la magistrada le ha solicitado que aportara la autorización de su cliente.



El letrado ha dicho que no disponía de ese documento y la juez le ha pedido que localizara a su representada, lo que no ha conseguido pese a intentarlo durante varias horas, según la versión facilitada a Efe por las fuentes de la productora, que han añadido que ha sido entonces cuando Cillán ha suspendido las declaraciones hasta aclarar si la mujer de Del Valle quiere o no personarse en el procedimiento.



POLÉMICA ENTREVISTA

El pasado 25 de febrero, Isabel García se retractó en 'El programa de Ana Rosa' de la declaración prestada nueve días antes ante el tribunal que juzgó la muerte de la niña Mari Luz, donde había inculpado a su cuñada, y volvió señalar a su marido como responsable del crimen, tal y como había hecho en sus primeras manifestaciones ante la Policía y el juez en marzo de 2008.



Tras hacer esas manifestaciones en televisión, García, que sufre una minusvalía psíquica, acudió, acompañada por periodistas del programa, a la Comisaría General de la Policía Judicial, y, posteriormente, declaró ante la juez Coro Cillán, que ordenó su ingreso en prisión por los presuntos delitos de omisión del deber de impedir delitos y falso testimonio.



Además, la magistrada abrió diligencias para aclarar la actuación de los responsables de Telecinco y del programa "por el modo y forma" en que la entrevistada fue trasladada de Sevilla a Madrid, donde se realizó la entrevista, y con posterioridad a dependencias policiales.



Isabel García salió de prisión el pasado día 3, cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva asumió la investigación y la dejó en libertad provisional después de que se acogiera a su derecho a no declarar y no ratificara las declaraciones que había realizado ante la Policía y el juzgado de Madrid, aunque sigue imputada.