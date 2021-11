Muere Florin Opritescu, actor de 'Mar de plástico', a los 42 años

El actor de 'Mar de Plástico' Florin Opritescu ha fallecido a los 42 años tras no poder superar una leucemia que padecía desde hacía más de un año. El intérprete nació en Rumanía pero fue en España donde desarrolló gran parte de su carrera.

Florin hizo pública su enfermedad hace tan solo unos meses a través de un vídeo donde anunciaba que llevaba más de un año "luchando contra esta enfermedad". De hecho, hace unas semanas se encontraba en un tratamiento post-trasplante después de que su hijo fuera el donante.

"He estado luchando contra esta enfermedad... y le gané, como no podía ser de otra manera. Los que me conocéis ya sabéis que quiero la vida como quiero a la gente que está en mi vida y la fe que tengo, y así he hecho todo más fácil. Para mí fue un proceso, no digo que fuese complicado, porque fueron cinco ciclos de quimioterapia, he estado ingresado muchas veces, pero ahora pasó", comentaba el actor en un vídeo tras el trasplante.

Su carrera en el mundo de la interpretación contó con grandes éxitos, como su papel en 'Mar de Plástico', serie en la que daba vida a Vladimir Dragic. También es muy recordado por su rol en 'Plan de fuga', película en la que interpretó a Damir. Además, el actor también participó en otros grandes proyectos como 'Bajocero' o 'El cuaderno de Sara'.

Vlad es un hombre ambicioso y sin escrúpulos | antena3.com

El último adiós a Florin Opritescu

Tras conocer el fallecimiento de Florin Opritescu, muchos de sus compañeros en el mundo de la actuación no han dudado en rendirle ese último homenaje que se merece.

A través de redes sociales, sus colegas de profesión le han mandado un último mensaje a quien les acompañase en muchas aventuras. Fernando Cayo escribe en su Instagram: "¡Buen viaje Florin, un gigante hermoso de corazón de oro! Que la tierra te sea leve hermano. Aquí con Patrick Criado mientras grabábamos 'Mar de Plástico'. Todo mi apoyo y mi cariño a tu familia".

Otro de sus compañeros de 'Mar de Plástico', Rodolfo Sancho, también se ha unido a este adiós a Florin: "Nos ha dejado Florin Opritescu un actorazo con una planta increíble , magnífico compañero y persona. ¡Qué pena! ¡Buen viaje Florin!"

Tampoco se olvidan de él en la familia de 'Plan de fuga' y Alain Hernan ha publicado una foto junto a Florin durante el rodaje de la película: "Y siguen las malas noticias... No me lo puedo creer. ¿Por qué? Gran actor, enorme compañero y maravillosa persona. Te guardaré siempre en mi recuerdo, querido Florin. Mi más sentido pésame a toda esa familia preciosa que dejas... Besos allá donde vayas", termina escribiendo un Alan visiblemente afectado.