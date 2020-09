Mónica Carrillo revela que tiene cáncer de piel en la nariz y que está en proceso de recuperación

Más información La carcajada de Mónica Carrillo ante uno de los momentos más divertidos de Matías Prats

La presentadora de Antena 3 Noticias Fin de Semana y ganadora del Premio Azorín de Novela 2020, Mónica Carrillo, se ha ausentado durante los meses de verano de su puesto de trabajo. Muchos achacaban esto a unas vacaciones, habituales en el periodo estival, pero la periodista ha explicado en su cuenta de Twitter que ha tenido que luchar contra un carcicoma basocelular, un tipo de cáncer de piel localizado en la nariz.

Mónica no nos tiene muy acostumbrados a mostrarnos detalles de su vida personal. Aunque es muy activa en redes sociales, no sube su día a día como hacen muchos otros rostros conocidos. Sin embargo, ayer, sábado 5 de agosto, decidió abrirse para dar visibilidad a esta enfermedad, coincidiendo con el Día Mundial del Mielanoma Múltiple, otro tipo de cáncer del que se diagnostican más de 3.000 casos al año.

"Si tienen un minuto les voy a contar una breve historia". Así comienza el hilo con el que la presentadora ha querido compartir un momento muy duro de su vida y, a la vez, agradecer todo el apoyo que ha recibido de seres queridos y familiares.

"A principios de junio mi primera salida tras el confinamiento fue la visita al dermatólogo. El motivo: una pequeña herida que no terminaba de cicatrizar me acompañaba desde hacía un par de meses", contaba. Finalmente le confirmaron lo temido: tenía un carcicoma basocular. Pero ella no ha perdido la positividad que la caracteriza.

"Yo tengo la suerte de estar maravillosamente rodeada en lo personal y lo profesional, así que este apoyo ha sido fundamental para mí. Quienes me conocen saben que no soy dada a contar detalles de mi intimidad pero no en esta ocasión creo que puede servir para dar visibilidad", declaraba en Twitter.

Ahora ha vuelto al trabajo, recuperada y con fuerzas para afrontar nuevos retos. "Me aplico la filosofía japonesa del kintsugi: el arte de reparar la cerámica con resina de oro para evidenciar que los defectos forman parte de nosotros y, en ocasiones, son las más grandes virtudes. Cuídense, vayan a revisión y protéjanse del sol", ha concluido en sus declaraciones, adjuntando unas imágenes de la evolución de su herida en el rostro.

