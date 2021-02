Angy alcanzó la fama en toda España cuando era muy joven gracias a su papel de Paula en 'Física o Química'. La actriz se convirtió en uno de los rostros imprescindibles de la ficción y hemos podido verla de nuevo 13 años después en 'FoQ: El reencuentro' en Atresplayer Premium.

Aunque Angy ha despuntado con su carrera también la hemos visto en su faceta como cantante. Así tiene dos discos, varios singles y la pudimos ver en la primera edición de 'Tu cara me suena' demostrando su calidad vocal haciéndose con el primer puesto.

Pero parece ser que la mallorquina tiene una espinita clavada con la música y ahora ha publicado un sincero mensaje para todos sus seguidores en Instagram donde confiesa: "Uno de mis sueños es montar una banda de rock. Ya me lo imaginaba a los 14 años con ese 'American idiot' de Green Day, cuando me ponía mis vans de cuadros, cuando me convertí en una EMO (por fuera, por dentro era bastante happy en ese momento), cuando iba a conciertos de colegas en Mallorca, a Gomila", empieza diciendo.

Pero, al final confiesa que uno de los motivos por los que no ha seguido por conseguir este sueño es por miedo. Si quieres ver todo lo que ha dicho puedes descubrirlo en el vídeo de arriba de la noticia.

